تعرّف على آخر موعد لاستقبال طلبات التسجيل في مسابقة "عطر الكلام"

وتسعى المسابقة، التي تصل جوائزها إلى أكثر من 12 مليون ريال، إلى تعريف العالم بسماحة الإسلام ووسطيته، واختلاف ثقافات العالم الإسلامي وتنوعها في الأساليب الصوتية في تلاوة القرآن ورفع الأذان، وأن تكون منبرًا لإبراز جماليات الصوت والمقامات الصوتية لدى القراء والمؤذنين، فضلًا عن تكريمها للمبدعين في التلاوة والأذان واحتفائها بالمواهب في مجالاتها.