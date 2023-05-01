فريق طبي بجازان ينهي معاناة خمسيني من تسرُّب بولي مستمر منذ 10 سنوات

وأكّد أن هذه العملية تعد من العمليات النوعية والمتقدمة التي كانت تجرى في مراكز صحية متخصّصة لعمليات السلس البولي، إلا أن الفريق الطبي المكوّن من أطباء المسالك البولية نجحوا في إجرائها بمستشفى الملك فهد المركزي، كأول عملية من نوعها تجرى على مستوى مستشفيات المنطقة الجنوبية، تماشياً مع خطة الإدارة المساعدة للخدمات العلاجية تجاه التوسع في مختلف التخصّصات العلاجية بمستشفيات صحة جازان، بما فيها التخصصات العلاجية الدقيقة والنادرة، بهدف تسهيل حصول المستفيدين على الخدمات من دون مشقة وعناء.