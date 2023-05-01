فريق طبي بجازان ينهي معاناة خمسيني من تسرُّب بولي مستمر منذ 10 سنوات

في عملية جراحية تعد الأولى من نوعها على مستوى مستشفيات المنطقة الجنوبية استغرقت ساعتيْن، نجح فريقٌ طبي مكوّن من أطباء المسالك البولية بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، في إنهاء معاناة مريض خمسيني من تسرُّب بولي كان يعانيه منذ أكثر من عشر سنوات بتركيب صمام صناعي لمجرى البول.
وفي التفاصيل أوضح قائد تخصص المسالك البولية بصحة جازان وقائد الفريق الطبي استشاري المسالك البولية الدكتور حسين قصادي؛ أن العيادات الخارجية بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، استقبلت المريض وكان يعاني تسرُّباً بولياً مستمراً منذ أكثر من عشر سنوات، وبعد إجراء الفحوصات الإشعاعية والتحاليل المخبرية، تبيّن أن المريض يعاني سلساً بولياً جهدياً شديداً لوجود ضعفٍ شديدٍ في صمام مجرى البول نتيجة عملية سابقة أُجريت له في المسالك بأحد المستشفيات خارج المنطقة.
وأوضح د. قصادي؛ أنه بعد دراسة حالة المريض من قِبل أعضاء الفريق الطبي، والعمل على تأمين كل المستلزمات الطبية الخاصة بإجراء هذه العملية، تمّ تحضير المريض وإدخاله إلى غرفة العمليات وإجراء عملية جراحية تمّ فيها تركيب صمام صناعي لمجرى البول استغرقت زمن ساعتين تكللت بالنجاح، وبعد متابعة حالة المريض في قسم التنويم من قِبل الأطباء والتأكّد من عدم وجود أي مضاعفات غادر المستشفى بعد تماثله للشفاء.
وأكّد أن هذه العملية تعد من العمليات النوعية والمتقدمة التي كانت تجرى في مراكز صحية متخصّصة لعمليات السلس البولي، إلا أن الفريق الطبي المكوّن من أطباء المسالك البولية نجحوا في إجرائها بمستشفى الملك فهد المركزي، كأول عملية من نوعها تجرى على مستوى مستشفيات المنطقة الجنوبية، تماشياً مع خطة الإدارة المساعدة للخدمات العلاجية تجاه التوسع في مختلف التخصّصات العلاجية بمستشفيات صحة جازان، بما فيها التخصصات العلاجية الدقيقة والنادرة، بهدف تسهيل حصول المستفيدين على الخدمات من دون مشقة وعناء.