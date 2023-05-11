محليات

دوريات الأمن بالقصيـم تقبض علـى 4 مقيمين لترويجهم الإمفيتامين والحشيش

تم توقيفهم واتخـاذ الإجـراءات النظاميـة بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص
دوريات الأمن بالقصيـم تقبض علـى 4 مقيمين لترويجهم الإمفيتامين والحشيش
واس
واس

قبضـت دوريات الأمن بمنطقـة القصيـم علـى (4) مقيمين، وهم: مقيمان من الجنسية السودانية، ومقيمان من الجنسيتين المصرية واليمنية؛ لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر، وضُبط بحوزتهم هواتف متنقلة ومبلغ مالي.

وتم توقيفهم اتخـاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وتُهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين، عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

القصيم
الجهات الأمنية
الحشيش المخدر
مادة الإمفيتامين المخدر

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