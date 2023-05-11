دوريات الأمن بالقصيـم تقبض علـى 4 مقيمين لترويجهم الإمفيتامين والحشيش

قبضـت دوريات الأمن بمنطقـة القصيـم علـى (4) مقيمين، وهم: مقيمان من الجنسية السودانية، ومقيمان من الجنسيتين المصرية واليمنية؛ لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر، وضُبط بحوزتهم هواتف متنقلة ومبلغ مالي.
وتم توقيفهم اتخـاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
وتُهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين، عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.