"البدير": القطاع العقاري ركيزة للاقتصاد الوطني ويساهم في جذب الاستثمارات

‎يذكر أن النسخة الثالثة لمنتدى مستقل العقار ستنعقد خلال الفترة من 22 - 24 يناير 2024، سوف تناقش عدة محاور استراتيجية، عبر جلسات وورش عمل متخصصة، تسلط الضوء على مدن المستقبل والتنمية العمرانية، والتشريعات العقارية، والمدن الذكية والاستدامة، والاستثمار العقاري، والمسؤولية المجتمعية في السوق العقارية، والجودة والسلامة في تقنية البناء، وقطاع التطوير العقاري، والتمويل العقاري، والموارد البشرية، ودور وجهود القطاعين العام والخاص في منظومة العقار، وذلك بمشاركة عدة هيئات وقطاعات عامة وخاصة، من داخل وخارج المملكة، بجانب مشاركة قادة وصناع قطاع العقار محلياً ودولياً.