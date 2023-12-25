الممثل "الدويان" لـ"سبق": الموهبة وحدها لا تكفي للنجاح.. وتسويق الفنان لنفسه ليس عيبًا أو تسولاً

كشف الممثل الشاب علي الدويان، صاحب شخصية "أبو سكروب" التي اشتُهر بها، أن الموهبة وحدها لا تكفي لنجاح الممثل والفنان، بل يجب أن يتمتع معها بعلاقات شخصية، يستطيع من خلالها تسويق نفسه بمهارة، وإقناع الآخرين بموهبته الفنية.
وقال لـ"سبق": الموهبة ليست كل شيء، ولكن يجب أن تكون معها علاقات. وغير صحيح أن تقول "أنا فنان وأمتلك موهبة وأجلس في منزلي ولا أحتاج إلى الذهاب لأحد"، وإنما يجب عليك استثمار اللقاءات والمهرجانات والمناسبات بلقاء المنتجين والفنانين والمخرجين، وكأنما تسوّق لنفسك بشكل غير مباشر. والقضية ليست تسولاً، وإنما لتخبر المعنيين بالدراما والمسرح والفنون بأنك موجود. وأي فنان يريد أن يعمل يجب عليه أن يبادر بالتعرف على المنتجين والمخرجين، وذلك في سياق كسب العلاقات، والاستفادة من الفرص الفنية المتاحة معهم.
ولفت إلى أن مجال السينما جديد، ويحتاج إلى دخوله وتجربته، متمنيًا أن يحالفه التوفيق في هذا المجال.
وعن أصعب المواقف التي مَرَّ بها في أعماله الفنية أوضح "الدويان" أنه يعاني فوبيا المرتفعات والأماكن العالية، لافتًا إلى أنه رفض في المسلسل البدوي "الدمعة الحمراء"، الذي عُرض في قناة mbc عام 2015، ركوب الخيل، وكان طوال المسلسل يجره بدلاً من ركوبه.
وعبَّر الممثل الدويان عن سعادته الكبيرة بحضور مهرجان الرياض للمسرح الذي أبرز مواهب شابة وواعدة، قدمت عروضًا مسرحية متميزة، والقادم أفضل بإذن الله.
وعن سبب نجاح دوره في شخصية "أبو سكروب"، التي جسدها في حلقة "بيضة الشيطان" في مسلسل سيلفي مع الفنان ناصر القصبي، أوضح أن ذلك يعود لتوفيق الله، ثم محبة الناس، وارتباط عرض الحلقة مع أوج أحداث "داعش" الإرهابية في ذلك الوقت.
وكشف عن جديد أعماله الفنية، منها بطولة فيلم "عياض في الرياض"، وهو إنتاج وإخراج وتأليف إماراتي، ويشارك معه الفنانون محمد العيسى وعوض عبدالله وسعد المدهش، وآخرون من النجوم. وقد صُور العمل في الرياض، والجزء الأخير في الرياض، والآن يعرض على نتفلكس. وقال: كنت ضيف شرف في فيلم "ناقة".
ونوه الفنان الدويان بمبادرة المسرح المدرسي التي تقام بالشراكة بين وزارتَي الثقافة والتعليم لإخراج جيل يمتلك خبرة ومهارات بالمسرح منذ طفولته وصغره.. وبالتدرُّب والمناهج والتثقيف سوف يصبحون نجومًا ومبدعين في التمثيل والإخراج المسرحي.. داعيًا إلى الاهتمام والاحتفاء وإبراز الرعيل الأول من المسرحيين السعوديين الذين أسسوا المسرح، وواصلوا مسيرة المسرح السعودي.
يُذكر أن الفنان علي الدويان يسعى بعيدًا في مجال التمثيل والفن بتطوير أدائه وقدراته أكثر، وقد التحق بدورات فنية عدة على حسابه الشخصي في المعهد العالي بالكويت.