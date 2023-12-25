الممثل "الدويان" لـ"سبق": الموهبة وحدها لا تكفي للنجاح.. وتسويق الفنان لنفسه ليس عيبًا أو تسولاً

وقال لـ"سبق": الموهبة ليست كل شيء، ولكن يجب أن تكون معها علاقات. وغير صحيح أن تقول "أنا فنان وأمتلك موهبة وأجلس في منزلي ولا أحتاج إلى الذهاب لأحد"، وإنما يجب عليك استثمار اللقاءات والمهرجانات والمناسبات بلقاء المنتجين والفنانين والمخرجين، وكأنما تسوّق لنفسك بشكل غير مباشر. والقضية ليست تسولاً، وإنما لتخبر المعنيين بالدراما والمسرح والفنون بأنك موجود. وأي فنان يريد أن يعمل يجب عليه أن يبادر بالتعرف على المنتجين والمخرجين، وذلك في سياق كسب العلاقات، والاستفادة من الفرص الفنية المتاحة معهم.