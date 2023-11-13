شاهد.. "الشومر" يفتتح معرض الطب البيطري ويكشف عن القيمة السوقية الضخمة للحيوانات الأليفة

كما أوضح المشرف العام على المعرض "عمار الزعيتر" أن معرض الطب البيطري والحيوانات الأليفة السعودي يهدف لتكوين منصة سنوية، يتم من خلالها تبادُل الخبرات المحلية والعالمية في المجال نفسه، إضافة لتوعية الجهات الخاصة بأهمية الاستثمار في هذا القطاع، إضافة لإبراز أهمية تربية الحيوانات الأليفة في المجتمع، وتفعيل ثقافة العمل التطوعي.