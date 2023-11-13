شاهد.. "الشومر" يفتتح معرض الطب البيطري ويكشف عن القيمة السوقية الضخمة للحيوانات الأليفة

افتتح اليوم المدير العام للإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز الشومر، معرض الطب البيطري والحيوانات الأليفة السعودي في نسخته الثانية، وذلك بحضور عدد من مديري العموم وممثلي المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية (وقاء)، والشركة الوطنية للخدمات الزراعية، والمهتمين في مركز الرياض الدولي للمعارض المؤتمرات.
من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز الشومر أن الثروة الحيوانية تُشكّل إحدى الدعامات الأساسية المهمة للقطاع الزراعي، الذي يسهم بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي وفق رؤية ٢٠٣٠.
وبيّن "الشومر" أن مهنة الطب البيطري من المهن الإنسانية والسامية، ولها دور كبير في تعزيز الصحة العامة في العالم، من خلال مواجهة المخاطر الصحية الناتجة من الأمراض الحيوانية المتوطنة والناشئة، وحماية الإنسان والحيوان والبيئة من تلك المخاطر.
وأفاد الدكتور "الشومر" بأن حجم سوق رعاية الحيوانات الأليفة في السعودية بلغ ما يقارب ٤ مليارات و٥٠٠ مليون ريال سعودي، ويشكل طعام الحيوانات الأليفة الجزء الأكبر منه بنسبة ٦٤٪، وذلك وفقًا لإحصائيات عالمية للسوق السعودي في هذا المجال.
كما أوضح المشرف العام على المعرض "عمار الزعيتر" أن معرض الطب البيطري والحيوانات الأليفة السعودي يهدف لتكوين منصة سنوية، يتم من خلالها تبادُل الخبرات المحلية والعالمية في المجال نفسه، إضافة لتوعية الجهات الخاصة بأهمية الاستثمار في هذا القطاع، إضافة لإبراز أهمية تربية الحيوانات الأليفة في المجتمع، وتفعيل ثقافة العمل التطوعي.
ويشارك في المعرض أكثر من ١٠٠ جهة محلية ودولية متخصصة في قطاع الطب البيطري والحيوانات الأليفة، تشمل عيادات بيطرية، وشركات متخصصة بأغذية الحيوانات الأليفة، ومتاجر بيع مستلزماتها، وفنادق ومراكز تجميل خاصة بها، ومُصنِّعي اللقاحات البيطرية، وجمعيات الرفق بالحيوان.
ويشهد المعرض عددًا من الفعاليات المتنوعة، كمسابقة "أليفي في حياتي"، وركن الببغاوات الناطقة، وركن آخر لسيارة خدمات عناية متنقلة للحيوانات الأليفة.
كما يحتوي المعرض على جدارية رائعة، تُعنى بأثر تربية الإنسان للحيوان الأليف، رسمها مجموعة من الفنانين التشكيليين.
ويتضمن المعرض عددًا من ورش العمل التوعوية واللقاءات المفتوحة، والمحاضرات المختصة بمجال الطب البيطري والحيوانات الأليفة، يقدمها مختصون بالمجال.
يُشار إلى أن المعرض يفتح أبوابه يومَي الثلاثاء والأربعاء من الساعة الـ4 إلى الـ10 مساء.