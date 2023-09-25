جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة تطلق ٩٣ فعالية احتفالًا باليوم الوطني

ونظمت الجمعية عددًا من ورش العمل واللقاءات لإعداد مبادرات وفعاليات مميزة هذا العام، تتيح لأهالي الأحياء الاحتفاء باليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة، والتعبير عن مشاعرهم وفرحتهم في ذكرى هذا اليوم الغالي على قلوب الجميع.