علاقات راسخة ومتجذرة.. ما قيمة الاستثمارات المتبادَلَة بين السعودية وتركيا؟

واستقطبت السعودية 390 شركة تركية للاستثمار في السوق السعودي برأس مال إجمالي 985.6 مليون ريال. وتنشط هذه الشركات في قطاعات مختلفة، من بينها التشييد، والصناعة التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم.. وتعد تلك الاستثمارات المتبادَلَة بين البلدين نتيجة لاتفاقية الاستثمار الموقعة بينهما، وتأسيسهما منتدى الأعمال والاستثمار السعودي-التركي، الذي عقد نسخته الأولى في مدينة إسطنبول في ديسمبر الماضي، فيما أطلق نسخته الثانية في جدة اليوم الاثنين.