بـ1.2 مليون ريال.. رجل أعمال سعودي يقتني صقرًا نادرًا في المزاد الدولي للصقور

في خطوة لافتة، دخل رجل الأعمال السعودي محمد فهاد بن جخدب مجال الاستثمار في قطاع الصقارة، بعد اقتنائه صقرًا نادرًا من نوع (جير بيور سوبر وايت) بمبلغ مليون و200 ألف ريال، خلال المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025؛ الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقرّه بملهم شمال الرياض.
وشهدت الليلة الثامنة من المزاد عرض الصقر الفريد من مزرعة (آر إكس) الأمريكية، والذي جاء بطول 18.5 إنش، وعرض مماثل، ووزن 1450 جرامًا. وتنافس عدد من الصقارين على اقتنائه لما يتميز به من ندرة وقيمة عالية، قبل أن يحسم ابن جخدب الصفقة لصالحه.
وأوضح ابن جخدب أن عشقه للنوادر وشغفه بالصقارة كانا الدافع وراء مشاركته، معبرًا عن سعادته باقتناء الصقر الذي لفت انتباهه منذ اللحظة الأولى. كما ثمّن ما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من دعم كبير للموروث الثقافي السعودي، مشيدًا بالدور الذي يقوم به نادي الصقور في استدامة هذا الإرث.
ويُعد هذا الصقر ثاني أغلى صقر يُباع في تاريخ المزاد بعد صقر (قرموشة جير ألترا وايت) من مزرعة (باسيفك نورث ويست) الذي بيع مقابل 1.75 مليون ريال، مسجلاً الرقم الأعلى لصقور "جير" عالميًا.
ويواصل المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور ترسيخ مكانة المملكة كوجهة رائدة لعشاق الصقور من داخل المملكة وخارجها، عبر مزادات تنافسية مباشرة يتم نقلها عبر البث التلفزيوني ومنصات التواصل الاجتماعي، ضمن جهود نادي الصقور السعودي لتطوير إنتاج الصقور وتعزيز الموروث الثقافي والاقتصادي للمملكة.