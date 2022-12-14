"الحزيمي": فعاليات مهرجان الصقور أصبحت وجهة كبرى لأبناء السعودية والخليج والعالم

واختتم الرئيس التنفيذي لنادي الصقور السعودي تصريحه بالقول: "إننا نحن أبناء هذا الوطن العظيم لن نتوانى في الحفاظ على موروثاتنا التاريخية، بل إن الواجب الوطني والأخلاقي يملي علينا نقل هذه المكتسبات العظيمة للأجيال القادمة من منطلق ترغيب النشء بحبها والتقرب منها، وصولاً إلى ممارستها.. فالموروث كما يعي الجميع هو أحد عوامل تشكيل الأفراد والمجتمعات، والرقي بها، ورفعتها بين الأمم".