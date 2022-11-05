قمة المناخ 2022.. هنا تفاصيل أبرز الفعاليات

وتعمل مصر من خلال قمة المناخ على تنفيذ الدول الكبرى لتعهداتها في مؤتمرات الأمم المتحدة السابقة للمناخ، على رأسها اتفاقية باريس الموقعة عام 2015، واتفاقية قمة كوبنهاغن عام 2009؛ حيث تعهد الموقعون بضخ مليارات الدولارات لمساعدة البلدان الفقيرة على التعامل مع تأثير تغير المناخ، وستكون قضية المياه على رأس أولويات أجندة المؤتمر.