قمة المناخ 2022.. هنا تفاصيل أبرز الفعاليات

يحظى مؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ Cop27 الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ المصرية، باهتمام بالغ على كافة الأصعدة عربيًّا ودوليًّا.
ويقام المؤتمر خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر 2022، وهو المؤتمر السابع والعشرون منذ دخول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، حيث التنفيذ في مارس 1994، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحدّ من تأثير النشاط البشري على المناخ.
ووفقًا للأجندة الأولية لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2022: يسعى المؤتمر إلى تجديد التضامن بين البلدان لتنفيذ اتفاق باريس التاريخي من أجل الناس وكوكب الأرض من خلال الوصول إلى الحدّ من ارتفاع درجات حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية.
وأعلنت الحكومة المصرية، مدينة شرم الشيخ خالية من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، في خضم استعدادها لاستضافة المؤتمر.
وتعمل مصر من خلال قمة المناخ على تنفيذ الدول الكبرى لتعهداتها في مؤتمرات الأمم المتحدة السابقة للمناخ، على رأسها اتفاقية باريس الموقعة عام 2015، واتفاقية قمة كوبنهاغن عام 2009؛ حيث تعهد الموقعون بضخ مليارات الدولارات لمساعدة البلدان الفقيرة على التعامل مع تأثير تغير المناخ، وستكون قضية المياه على رأس أولويات أجندة المؤتمر.
وعلى مدار يومي 7 و 8 نوفمبر، سيتم إلقاء البيانات الوطنية للحكومات المشاركة، بالإضافة إلى اجتماعات المائدة المستديرة الرفيعة المستوى التي تنظمها الحكومة المصرية، والأحداث الجانبية رفيعة المستوى التي نظمها قادة العالم الآخرون.
وسيكون الجزء الرفيع المستوى مفتوحًا أمام الأطراف والدول المراقبة والأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات المراقبة الأخرى.
جدير بالذكر أنه خلال 11 يومًا سيُعقد المؤتمر جلسات نوعية غير رسمية لبحث قضايا الطاقة والمياه والشباب والمرأة والزراعة، والحياد الكربوني، والتنوع البيولوجي، والأمن الغذائي.
ومن المتوقّع حضور 30 ألف مشارك من 197 دولة من أجل مناقشة قضية تغير المناخ، وجهود هذه الدول لمواجهة هذه المشكلة ومعالجتها.