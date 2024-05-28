OPPO تتعاون مع كاكا أيقونة كرة القدم والسفير العالمي للعلامة التجارية في احتفالات مبهرة بنهائي دوري أبطال أوروبا 2024

أعلنت أوبو، العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال الأجهزة الذكية، اليوم الثلاثاء أنها ستجلب أحدث هواتفها الرائدة OPPO Find X7 Ultra إلى استاد ويمبلي الشهير في لندن للاحتفال بنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2024 وبكونها الشريك العالمي الرسمي لمسابقة كرة القدم المرموقة للعام الثاني على التوالي. سيتم استخدام الهاتف من قبل المصورين الرسميين لدوري أبطال أوروبا لالتقاط لحظات ملهمة داخل الملعب وخارجه ومشاركتها مع المشجعين في جميع أنحاء العالم. ومع هواتف أوبو الذكية، تصبح الإثارة المتواصلة لكرة القدم - سواء من خلال الصور الفوتوغرافية أو البورتريهات أو المشاهد الليلية - أكثر من مجرد ذكرى، بل مجموعة من اللحظات التي لا تنسى، والتي يمكن مشاركتها مع الأصدقاء والعائلة لسنوات قادمة.
صورة باستخدام هاتفOPPO Find X7 Ultra التقطها المصورون الرسميون لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرةالقدم
وفي إطار الاحتفالات، يقوم نجم الكرة العالمي الشهير كاكا، السفير العالمي لعلامة أوبو، مرة أخرى بدور البطولة في حملة “ What A Shot ” التي أطلقتها أوبو، وسينضم إلى أوبو للقاء المعجبين في صالة أوبو الحصرية في قرية الأبطال. وستقوم أوبو بإطلاق جناحها في بوترز فيلد بارك كجزء من مهرجان دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لجعل يوم المباراة النهائية تجربة لا تُنسى للجماهير.
وقال كاكا: “لقد كان شرفًا لي أن أتعاون مع أوبو وأتفاعل مع المشجعين من خلال سلسلة كاملة من الأنشطة الواقعية وعبر الإنترنت خلال الموسمين الماضيين في دوري أبطال أوروبا”. وأضاف "أنا متحمس جدًا للنهائي هذا العام ولا أستطيع الانتظار لمعرفة من سيتوج بطلاً لأوروبا في هذه النسخة من البطولة."
حملة What A Shot من OPPO تدعو عشاق كرة القدم إلى مشاركة حبهم للعبة
في وقت سابق هذا الشهر، أطلقت أوبو حملة What A Shot From You على وسائل التواصل الاجتماعي في إطار جوائز التصوير الفوتوغرافي لمسابقة OPPOimagineIF، لتشجيع المستخدمين في مختلف أنحاء العالم على مشاركة لحظاتهم التي لا تنسى من خلال التصوير الفوتوغرافي الآسر. ستشهد الحملة أيضًا عرض صور منتقاة على عبر شاشة كبيرة بتقنية LED داخل استاد ويمبلي خلال نهائي دوري أبطال أوروبا.
وإلى جانب حملة وسائل التواصل الاجتماعي، دعت أوبو كاكا لاستعراض أفضل اللقطات في مسيرته الكروية والظهور في فيديو جديد يحمل عنوان "What A Shot". وفي الفيديو، سينضم كاكا إلى أوبو ليعرض كيف تستخدم الشركة العالمية أحدث تقنيات الكاميرا والتصوير لإحياء ذكريات لا تُنسى داخل عالم كرة القدم وخارجه.
انضم إلى OPPO واستمتع بأجواء الإثارة في نهائي دوري أبطال أوروبا
هذا العام، تعود صالة ضيافة أوبو OPPO Hospitality Lounge للضيوف المختارين في استاد ويمبلي في الأول من يونيو موعد مباراة النهائي. وخلال اليوم، سيتوجه كاكا أيضًا إلى الصالة للقاء المشجعين والترحيب بهم مع جلب المزيد من الذكريات المونديالية للفوز بأكبر بطولة لكرة القدم في العالم.
وإلى جانب الاحتفالات، سيقام مهرجان أبطال أوروبا في الفترة من 30 مايو إلى 2 يونيو، ويضم مجموعة من فعاليات الترفيه والأنشطة المفتوحة لجميع المشجعين والزوار للاستمتاع بها، بما في ذلك فرصة التقاط الصور مع نسخة طبق الأصل عملاقة من كأس دوري أبطال أوروبا. وستقدم أوبو أيضًا جناحها التجريبي الخاص في المهرجان في بوترز فيلد بارك لإضفاء جرعة إضافية من المرح على الاحتفالات. تشمل التجارب هذا العام نسخًا طبق الأصل من مقاعد الفريقين طرفي المباراة النهائية، وفرصة التقاط لحظات مثيرة باستخدام هاتف OPPO Find X7 Ultra الجديد، بالإضافة إلى فرصة تجربة هواتف Reno11 F الذكية الجديدة وأداة تحرير الصور المدعمة بالذكاء الاصطناعي OPPO AI Eraser.
صور جناح أوبو في مهرجان دوري أبطال أوروبا
ومنذ أن بدأت شراكتها مع دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم الماضي، أشعلت أوبو شغف مشجعي كرة القدم من خلال التقاط لحظات مثيرة لا تعد ولا تحصى داخل الملعب وخارجه. وبفضل تجارب التصوير المتميزة التي توفرها هواتف أوبو الذكية، أصبحت معايشة لعبة كرة القدم الجميلة واستعادة لحظاتها المثيرة أسهل من أي وقت مضى.
هذا العام، وبالتعاون مع المشجعين والسفير العالمي للعلامة التجارية كاكا، تتطلع أوبو إلى الاستمتاع بالمشهد الاستثنائي لنهائي دوري أبطال أوروبا 2024 والاحتفال بتتويج بطل جديد يوم الأول من يونيو. إن فئة What A Shot من مسابقة التصوير الفوتوغرافيOPPO Imagine IF مفتوحة لتقديم المشاركات حتى 30 مايو 2024. يرجى الضغط هنا لمعرفة المزيد وإرسال مشاركتك.