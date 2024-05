OPPO تتعاون مع كاكا أيقونة كرة القدم والسفير العالمي للعلامة التجارية في احتفالات مبهرة بنهائي دوري أبطال أوروبا 2024

في وقت سابق هذا الشهر، أطلقت أوبو حملة What A Shot From You على وسائل التواصل الاجتماعي في إطار جوائز التصوير الفوتوغرافي لمسابقة OPPOimagineIF، لتشجيع المستخدمين في مختلف أنحاء العالم على مشاركة لحظاتهم التي لا تنسى من خلال التصوير الفوتوغرافي الآسر. ستشهد الحملة أيضًا عرض صور منتقاة على عبر شاشة كبيرة بتقنية LED داخل استاد ويمبلي خلال نهائي دوري أبطال أوروبا.