OPPO تتعاون مع كاكا أيقونة كرة القدم والسفير العالمي للعلامة التجارية في احتفالات مبهرة بنهائي دوري أبطال أوروبا 2024

أعلنت أوبو، العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال الأجهزة الذكية، اليوم الثلاثاء أنها ستجلب أحدث هواتفها الرائدة OPPO Find X7 Ultra إلى استاد ويمبلي الشهير في لندن للاحتفال بنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2024 وبكونها الشريك العالمي الرسمي لمسابقة كرة القدم المرموقة للعام الثاني على التوالي. سيتم استخدام الهاتف من قبل المصورين الرسميين لدوري أبطال أوروبا لالتقاط لحظات ملهمة داخل الملعب وخارجه ومشاركتها مع المشجعين في جميع أنحاء العالم. ومع هواتف أوبو الذكية، تصبح الإثارة المتواصلة لكرة القدم - سواء من خلال الصور الفوتوغرافية أو البورتريهات أو المشاهد الليلية - أكثر من مجرد ذكرى، بل مجموعة من اللحظات التي لا تنسى، والتي يمكن مشاركتها مع الأصدقاء والعائلة لسنوات قادمة.