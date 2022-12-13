500 متخصص يبحثون أبرز المستجدات في طب الأطفال بولادة الدمام

إلى ذلك ناقش المؤتمر مستجدات علاج حساسية الطعام، وتحليل إنزيمات الكبد والحالات المرضية غير الدارجة، والمضاعفات المناعية لفايروس كورونا، بإلاضافة إلى التهاب القلب والغشاء، وأسباب ضيق التنفس وعلاجها، والتهاب البكتيريا للرئة، والتعامل مع الأوبئة، ومقاومة المضادات الحيوية، والتشخيص والعلاج لهبوط السكر، والأمراض الوراثية والعلاجات الحديثة، ومرض التوحد، وانسداد المجرى الهوائي وطرق التعامل معها.