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500 متخصص يبحثون أبرز المستجدات في طب الأطفال بولادة الدمام

على مدى يومين ومعتمد من هيئة التخصصات بواقع 13 ساعة تدريبية
500 متخصص يبحثون أبرز المستجدات في طب الأطفال بولادة الدمام
عبدالله السالم
عبدالله السالم

اختتمت اليوم فعاليات المؤتمر الأول لمستجدات طب الأطفال الذي ينظمه مستشفى الولادة والأطفال بالدمام بمشاركة أكثر من 500 شخص من المختصين في هذا المجال على مدى يومين.

وأكدت إدارة مستشفى الولادة والأطفال بالدمام أن المؤتمر ناقش أبرز المستجدات في مجال طب الأطفال بمشاركة أطباء الاطفال من مختلف التخصصات، بالإضافة إلى أطباء الرعاية الصحية الأولية، مبينة أن المؤتمر تضمن 26 محاضرة ألقاها محاضرون من مستشفى الولادة والأطفال ومستشفى القطيف المركزي، ومستشفى الحرس الوطني ومعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 13 ساعة تدريبية.

وأوضحت أن النقاشات تمحورت حول المستجدات في إنعاش حديثي الولادة، والعناية بالمواليد ذات الخطوره على المخ والأعصاب، والمستجدات في علاجات هبوط الدورة الدموية لدى الأطفال، بالإضافة إلى مستجدات علاجات مضاعفات مرض الدم المنجلي، وقصر القامة الأسباب والعلاج، والمستجدات في علاج ضعف الغدة الكضرية.

إلى ذلك ناقش المؤتمر مستجدات علاج حساسية الطعام، وتحليل إنزيمات الكبد والحالات المرضية غير الدارجة، والمضاعفات المناعية لفايروس كورونا، بإلاضافة إلى التهاب القلب والغشاء، وأسباب ضيق التنفس وعلاجها، والتهاب البكتيريا للرئة، والتعامل مع الأوبئة، ومقاومة المضادات الحيوية، والتشخيص والعلاج لهبوط السكر، والأمراض الوراثية والعلاجات الحديثة، ومرض التوحد، وانسداد المجرى الهوائي وطرق التعامل معها.

المؤتمر الأول لمستجدات طب الأطفال

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