"تقنية الاتصالات والمعلومات بجدة" تستقبل 670 متدربًا للفصل التدريبي الأول 1446هـ

استقبلت الكلية التقنية للاتصالات والمعلومات بجدة أمس الاثنين، المتدربين المستجدين المقبولين للفصل التدريبي الأول 1446هـ، وعددهم 670 متدربًا تم قبولهم بمختلف الأقسام التخصصية بالكلية؛ فيما قامت إدارة شؤون المتدربين على برنامج لتهيئتهم استمر على مدار يومين.