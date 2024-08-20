"تقنية الاتصالات والمعلومات بجدة" تستقبل 670 متدربًا للفصل التدريبي الأول 1446هـ

استقبلت الكلية التقنية للاتصالات والمعلومات بجدة أمس الاثنين، المتدربين المستجدين المقبولين للفصل التدريبي الأول 1446هـ، وعددهم 670 متدربًا تم قبولهم بمختلف الأقسام التخصصية بالكلية؛ فيما قامت إدارة شؤون المتدربين على برنامج لتهيئتهم استمر على مدار يومين.
حضر الاستقبال عميدُ الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي، ووكيل الكلية لشؤون المتدربين المهندس طارق بن محمد الغامدي، ووكيل الكلية للتدريب المهندس محمد الصباغ، ومديرو الإدارات، ورؤساء الأقسام بالكلية، وعدد من هيئة التدريب بالكلية.
وأوضح عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي، أن الكلية تقدم جميع ما يحتاج إليه المتدربون من استشارات وتوجيهات؛ مؤكدًا ضرورة الانتظام والالتزام بالزي الرسمي للمؤسسة والاجتهاد في التحصيل العلمي لما يخدمهم مستقبلًا.
وأضاف "العامودي" أن برنامج التهيئة يهدف إلى تهيئة المتدرب وتعريفه بأنظمة الكلية ولوائحها؛ مضيفًا أن البرنامج استمر لمدة يومين؛ لافتًا إلى أن المتدربين الجدد قاموا بزيارة جميع الأقسام التدريبية بالكلية والمعامل والورش وإدارة خدمات المتدربين؛ للاطلاع عليها والتعرف على ما تحتويه من خدمات تقدم لهم في الكلية.
وأعلن العامودي عن ترحيبه بالمتدربين المستجدين، وقدّم لهم العديد من النصائح التي تهمهم خلال مسيرتهم بالكلية.
وأشار إلى أن الكلية دأبت على تكريم المتدربين المتميزين والمتفوقين في كل فصل تدريبي بتقديم الشهادات والحوافز المادية؛ ومنها المكافآت المالية وتصريح دخول السيارات للمواقف المخصصة للمتدربين المتميزين، وتخفيض نسبة 50% على جميع الخدمات المقدمة من المستثمرين داخل الكلية؛ تحفيزًا وتشجيعًا من الكلية لهم.
وطالب العامودي جميع متدربي الكلية بأن يحذوا حذوهم ليكونوا من المتميزين في الكلية.
وقال: الكلية جنّدت طاقاتها لاستقبال المتدربين وتهيئة جميع الفصول التدريبية في جميع الأقسام لهم بصيانة جميع الأجهزة والمباني للبدء الجدي في العام التدريبي الجديد، وتضم ثلاثة أقسام، وهي تقنية الاتصالات والحاسب، وتقنية المعلومات، وتقنية الإلكترونيات، ويلتحق بها أكثر من 1600 متدرب في جميع تخصصاتها.