بيان "مجلس التعاون ورابطة الآسيان" يدعو إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

1 - إدانة جميع الهجمات ضد المدنيين، ودعوة جميع الأطراف المعنية، إلى وقفٍ دائمٍ لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات الإغاثة وغيرها من الضروريات والخدمات الأساسية بأعلى قدر من الفعالية والكفاءة.. إضافة إلى استعادة الكهرباء والماء، والسماح بإيصال الوقود والغذاء والدواء دون عوائق إلى جميع أنحاء غزة.