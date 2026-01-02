مطار الملك عبدالعزيز يدخل قائمة "المطارات العملاقة" عالميًا بـ53.4 مليون مسافر خلال 2025

سجّل مطار الملك عبدالعزيز الدولي إنجازًا تاريخيًا بوصول عدد المسافرين إلى 53.4 مليون مسافر خلال عام 2025، ليصبح بذلك أعلى رقم يسجله مطار سعودي منذ انطلاق حركة الطيران في المملكة، ويدخل رسميًا ضمن قائمة المطارات العملاقة (Mega Airports) عالميًا، التي تضم أكبر المطارات من حيث عدد المسافرين.