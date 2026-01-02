مطار الملك عبدالعزيز يدخل قائمة "المطارات العملاقة" عالميًا بـ53.4 مليون مسافر خلال 2025

سجّل مطار الملك عبدالعزيز الدولي إنجازًا تاريخيًا بوصول عدد المسافرين إلى 53.4 مليون مسافر خلال عام 2025، ليصبح بذلك أعلى رقم يسجله مطار سعودي منذ انطلاق حركة الطيران في المملكة، ويدخل رسميًا ضمن قائمة المطارات العملاقة (Mega Airports) عالميًا، التي تضم أكبر المطارات من حيث عدد المسافرين.
وبحسب الإحصاءات التشغيلية، بلغ إجمالي عدد الرحلات في المطار 310 آلاف رحلة، إلى جانب مناولة 60.4 مليون حقيبة، بنسبة نمو بلغت 12% مقارنة بعام 2024، كما تمت مناولة 9.57 ملايين عبوة زمزم، فيما سجّلت رحلات الشحن الجوي 2968 رحلة خلال العام.
إنجاز نوعي يعكس الجاهزية
وأكد المهندس مازن جوهر، الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة، أن هذا الإنجاز يعكس الجاهزية التشغيلية العالية للمطار، ويشكّل محطة محورية للانطلاق نحو مضاعفة الرقم في السنوات المقبلة، ضمن خطة طموحة تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز الوطني لم يكن ليتحقق لولا توفيق الله أولاً، ثم دعم القيادة الرشيدة - حفظها الله -، والمتابعة المباشرة من معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية، ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، والرئيس التنفيذي لشركة مطارات القابضة.
محور إقليمي وخدمات عالمية
وأوضح "جوهر" أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي يرسّخ مكانته كمحور إقليمي رئيسي، وبوابة استراتيجية تربط المملكة بالعالم، من خلال التوسعات المستمرة، ورفع الطاقة الاستيعابية، وتطوير منظومة الخدمات، ما يسهم في تعزيز السياحة، وتسهيل حركة الزوار وضيوف الرحمن، وتحقيق تجربة سفر متميزة.
واختتم بتقديم الشكر لشركاء النجاح في القطاعات الحكومية والخاصة، مؤكدًا أن التعاون الجماعي كان ركيزة أساسية في هذا النجاح المشترك.