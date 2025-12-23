"أم الذيابة".. روضة ساحرة بين كثبان الدهناء وواديي الأرطاوية

في مشهد طبيعي خلاب، شكّلت روضة "أم الذيابة" شمال شرق الأرطاوية بمحافظة المجمعة، لوحةً فنية نادرة، حيث اجتمعت فيها عناصر الجمال من ماءٍ وخضرة، تحفّها كثبان نفود الدهناء الذهبية من كل جانب، في مشهد يأسر الأنظار ويُغري محبي الطبيعة بالزيارة والتوثيق.
تتسم الروضة بجمالها الفريد؛ إذ تطل مباشرة على كثبان نفود الدهناء الرملية، وتغذّيها مياه واديين رئيسيين هما: وادي الحثاقي ووادي السحمي، واللذان ينحدران من الجبال الغربية لمدينة الأرطاوية، ما يضفي على المكان سحرًا خاصًا طوال مواسم الأمطار.
ويمتد غطاء نباتي كثيف في أرجاء الروضة، حيث تكثر أشجار الطلح والسدر، التي تُخفي الداخل إليها لكثافتها، بالإضافة إلى نمو نباتات الرمث والحرمل والعشر، التي تُضفي على الموقع تنوعًا بيئيًا ونباتيًا جذابًا.
وتقع الروضة على بُعد 34 كيلومترًا من مدينة الأرطاوية، على طريق "الأرطاوية – الكويت"، ويصل إليها الزائر عبر طريق صحراوي ممهد يبدأ قبل محطة "ساسكو" بنحو نصف كيلومتر، ويتجه جنوبًا لمسافة 4 كيلومترات حتى يصل إلى الروضة مباشرة.
وقد وثّق المصور عبدالله البرغش جمال الروضة من السماء عبر عدسته الطائرة، في صورٍ مبهرة تُجسد روعة المكان وتدعو عشاق الطبيعة للتأمل والاستمتاع.