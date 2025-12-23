"أم الذيابة".. روضة ساحرة بين كثبان الدهناء وواديي الأرطاوية

ويمتد غطاء نباتي كثيف في أرجاء الروضة، حيث تكثر أشجار الطلح والسدر، التي تُخفي الداخل إليها لكثافتها، بالإضافة إلى نمو نباتات الرمث والحرمل والعشر، التي تُضفي على الموقع تنوعًا بيئيًا ونباتيًا جذابًا.