اتفاقية توريد أكثر من 1100 سيارة بين شركة عالم السيارات وبين المجدوعي للسيارات

بهذه المناسبة صرح الأستاذ أحمد سعود عباسي عقب توقيع الاتفاقية قائلا: ”مع توقيعنا هذا الاتفاق نستكمل برامجنا في توفير حلول النقل للمجتمع ونحن سعداء للغاية بتوريد مركبات لشركة تعتبر من أوائل الشركات السعودية، التي تعمل في مجال تأجير المركبات ولديها شبكة متكاملة بكافة مناطق ومدن المملكة وهي ذات أهمية كبيرة للاستمرار في مبادراتنا، وذكر قائلاً: ”ارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية يزداد كل يوم وبوتيرة مرتفعة وعلينا أن نلبي حاجة السوق لأننا نلعب دورًا هامًا في إيجاد حلول جديدة في قطاع النقل ونحن بشركة المجدوعي سنقدم كل الدعم لشركائنا من خلال تقديم خدمات عالية المستوى".