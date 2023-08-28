اتفاقية توريد أكثر من 1100 سيارة بين شركة عالم السيارات وبين المجدوعي للسيارات

استكمالاً لبرامج الشركة في إيجاد حلول مستدامة في قطاعي النقل والمواصلات، وقعت شركة المجدوعي للسيارات الموزع المعتمد لسيارات هيونداي بالمنطقة الشرقية والشمالية هذا الأسبوع اتفاقية توريد عدد من سيارات هيونداي الجديدة 2024 مع شركة عالم السيارات للتأجير التشغيلي.
تتضمن هذه الاتفاقية توفير شركة المجدوعي نحو 1000 سيارة من طرازات هيونداي موديل 2024، بالإضافة إلى نحو 100 سيارة من فئة سيارات هيونداي الكهربائية التي تم الكشف عنها مؤخرًا في السوق السعودي، وذلك للمشاركة في حلول النقل المستدامة ودعم المبادرات للمحافظة على بيئة صحية.
تم توقيع الاتفاقية بالمقـر الرئيسي لشركة المجدوعي للسيارات بحضور الأستاذ أحمد سعود عباسي الرئيس التنفيذي والمهندس عماد صالح رجب، الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة عالم السيارات، بالإضافة إلى كبار مدراء الشركتين، وتأتي هذه الاتفاقية استكمالاً لبرامج ومبادرات شركة المجدوعي للسيارات في دعم الاستدامة وحلول النقل والمواصلات التي أطلقتها قبل سنوات تماشيا مع رؤية المملكة 2030.
بهذه المناسبة صرح الأستاذ أحمد سعود عباسي عقب توقيع الاتفاقية قائلا: ”مع توقيعنا هذا الاتفاق نستكمل برامجنا في توفير حلول النقل للمجتمع ونحن سعداء للغاية بتوريد مركبات لشركة تعتبر من أوائل الشركات السعودية، التي تعمل في مجال تأجير المركبات ولديها شبكة متكاملة بكافة مناطق ومدن المملكة وهي ذات أهمية كبيرة للاستمرار في مبادراتنا، وذكر قائلاً: ”ارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية يزداد كل يوم وبوتيرة مرتفعة وعلينا أن نلبي حاجة السوق لأننا نلعب دورًا هامًا في إيجاد حلول جديدة في قطاع النقل ونحن بشركة المجدوعي سنقدم كل الدعم لشركائنا من خلال تقديم خدمات عالية المستوى".
شركة عالم السيارات المملوكة من قبل مجموعة سيدكو القابضة من أوائل الشركات التي تعمل في مجال التأجيرالتشغيلي وخدمات السيارات ولديها خبرة واسعة تصل لأكثر من ٤٠ عامًا ولديها شبكة فروع في كافة مناطق ومدن المملكة.