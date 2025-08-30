بعد تأجيل أسبوع .. غداً بدء العام الدراسي الجديد في أربع إدارات تعليمية

يستأنف غداً الأحد 8 ربيع الأول 1447هـ، الموافق 31 أغسطس 2025م، طلاب وطالبات مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف عامهم الدراسي الجديد، بعد تأجيل دام أسبوعاً عن بقية المناطق مراعاة لموسم الحج وكثافة الحركة المرورية المصاحبة له.
ويُعد هذا العام الدراسي سابقة في تاريخ التعليم السعودي، حيث يشهد تغييرات جوهرية أبرزها عودة الطلاب على دفعتين، وتطبيق نظام الحضور الإلكتروني على منسوبي المدارس لمتابعة الانضباط، إلى جانب العودة إلى نظام الفصلين الدراسيين، مع اعتماد لوائح غياب صارمة تمنع انتقال الطالب عند تجاوز 18 يوماً من الغياب دون عذر رسمي. كما تقرر أن تُعلن الإجازات الإضافية لعام 2026 على مستوى كل منطقة تعليمية.
وبحسب التقويم الدراسي، يستمر العام الحالي في هذه المناطق حتى 17 محرم 1448هـ الموافق 2 يوليو 2026م، فيما تبدأ إجازة عيد الأضحى من 28 ذو القعدة 1447هـ حتى 15 ذو الحجة 1447هـ (15 مايو حتى 1 يونيو 2026م). أما العام الدراسي المقبل 1449/1448هـ فينطلق في 17 ربيع الأول 1448هـ الموافق 30 أغسطس 2026م.
وأكملت إدارات التعليم في المناطق الأربع استعداداتها لانطلاقة العام، وسط توجيهات وزارة التعليم بضرورة الالتزام الجاد منذ اليوم الأول، وتنفيذ الحصص وفق الجداول المعتمدة، مع متابعة الغياب يومياً عبر نظام «نور» وإشعار أولياء الأمور بشكل مباشر.