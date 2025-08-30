بعد تأجيل أسبوع .. غداً بدء العام الدراسي الجديد في أربع إدارات تعليمية

ويُعد هذا العام الدراسي سابقة في تاريخ التعليم السعودي، حيث يشهد تغييرات جوهرية أبرزها عودة الطلاب على دفعتين، وتطبيق نظام الحضور الإلكتروني على منسوبي المدارس لمتابعة الانضباط، إلى جانب العودة إلى نظام الفصلين الدراسيين، مع اعتماد لوائح غياب صارمة تمنع انتقال الطالب عند تجاوز 18 يوماً من الغياب دون عذر رسمي. كما تقرر أن تُعلن الإجازات الإضافية لعام 2026 على مستوى كل منطقة تعليمية.