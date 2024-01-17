نتفليكس تعرض فيلمًا وثائقيًّا عن الحياة الفطرية في المملكة

ويبرز الفيلم الوثائقي الجديد مجموعة متنوعة من الكائنات الفطرية الموجودة في البيئة الطبيعية بدءًا من السهول مرورًا بالجبال والبحر وصولًا إلى الوديان؛ حيث يشاهد المتابع في الفيلم، حيوان الأطوم أو حورية البحر، والدلافين، والنمر العربي الرشيق، وأنواع الغزلان والمها، وسيحظى المشاهدون بلمحة استثنائية عن التنوع الفريد للنظم البيئية في المملكة، والتضاريس المتنوعة ومناطقها المتميزة بمناخات مختلفة؛ مما يعزز التعايش المتناغم بين عدد كبير من أنواع المخلوقات التي تزيد على 10 آلاف نوع، كل منها يتكيف بشكل فريد مع محيطه.