بعد بدء التشهير بالمتحرشين.. "القراش": عقوبة صارمة ستؤثر إيجابًا عند تطبيقها بحق الجاني

وتابع: نحن لا نبحث عن عذر للجاني ليتم التخفيف عنه، بل نطالب بعقوبة رادعة له وقاسية عليه، ولكن قبل فرض (قانون التشهير) يجب أن تسبقه حملة توعوية كبيرة، يقودها التعليم والإعلام والجهات ذات العلاقة، التي تساهم في التعريف بخطر التحرش وعواقبه الوخيمة على الفرد والمجتمع، إضافة إلى أن يكون (التشهير آخر الحلول)؛ فيتم تفعيله في حال تكرر هذا الفعل من الجاني، ويكون التوضيح بالعقوبة واضحًا (للجنسين) على حد سواء، ولا تُطبَّق إلا في حال وُجدت القرائن؛ لكي لا يُتخذ هذا القانون ضد أحد؛ فأحيانا يكون الابتزاز سبيل أحد الطرفين لتصفية الحسابات.