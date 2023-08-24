"القيادة" تهنئ رئيس أوكرانيا بذكرى استقلال بلاده

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لرئيس أوكرانيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.