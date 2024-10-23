"مستفيدو القرض العقاري القائم": جهاتٌ تمويلية ترفض شراء "المديونية".. والمبرّر الشروط

ومن مميزات المسار التمويلي الجديد، تحويلُ الدعم من حساب الصندوق إلى حساب المستفيد مباشرةً بعد سداد القسط الشهري للمموّل، مع إمكانية تمديد فترة الدعم بعد انتهاء مدة التمويل مع المموّل، كما يمكن للمستفيد إتمام كل الإجراءات بزيارة فروع الصندوق العقاري دون الرجوع إلى جهة التمويل قبل أن يتوقف هذا النظام.