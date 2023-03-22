حرصًا على سلامة المرضى.. "الصحة" تطلق الحملة التوعوية عن مخالفات مراكز الرعاية المنزلية

ولفتت "الصحة" إلى أن أبرز المخالفات تتمثل في عدم وجود ترخيص للمؤسسة، وعمل الكوادر دون ترخيص مزاولة للمهنة، وتجاوز التخصص الطبي، والقصور في مكافحة العدوى والتعقيم، وعدم توافر الحد الأدنى من الكوادر الواجب توافرها، وعدم توثيق الزيارات وخطة العلاج في سجل المرضى الصحي.