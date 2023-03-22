حرصًا على سلامة المرضى.. "الصحة" تطلق الحملة التوعوية عن مخالفات مراكز الرعاية المنزلية

أطلقت وزارة الصحة، الحملةَ التوعوية عن المخالفات في تقديم الرعاية المنزلية؛ حرصًا على سلامة المرضى.
وأوضحت الوزارة اليوم أن الحملة تهدف إلى تعزيز الوعي في مراكز الرعاية المنزلية بالقطاع الصحي الخاص.
ولفتت "الصحة" إلى أن أبرز المخالفات تتمثل في عدم وجود ترخيص للمؤسسة، وعمل الكوادر دون ترخيص مزاولة للمهنة، وتجاوز التخصص الطبي، والقصور في مكافحة العدوى والتعقيم، وعدم توافر الحد الأدنى من الكوادر الواجب توافرها، وعدم توثيق الزيارات وخطة العلاج في سجل المرضى الصحي.
وأبرزت الوزارة جهودها لمنع هذه المخالفات من خلال الفِرَق الرقابية وجولاتها المستمرة، وتصحيح الملاحظات، وضبط المخالفات وإيقاع العقوبات.
ونوّهت بضرورة الإبلاغ عن المخالفات المرصودة عبر رقم مركز الاتصال 937.