معهد إعداد القادة يوقع مذكرة تفاهم مع أكاديمية التواصل الحضاري بالرياض

وقع معهد إعداد القادة، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع أكاديمية التواصل الحضاري، في مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري بمدينة الرياض.
وشهدت مراسم التوقيع، حضورَ مدير معهد إعداد القادة الدكتورة مزنة المرزوقي، ومدير عام أكاديمية التواصل الحضاري زيد الداوود، بتشريف الأمين العام للمركز الدكتور عبد الله الفوزان.
وتهدف المذكرة إلى بحث التعاون المشترك بين الطرفين في تحقيق الدعم المطلوب، لتنفيذ عددٍ من المشروعات والمبادرات والبرامج الإستراتيجية في مجالات التطوع الرياضي.
يذكر أن التعاون بين معهد إعداد القادة وأكاديمية التواصل الحضاري، يتمثل في تنظيم ورش عمل لنشر ثقافة الحوار واحترام الاختلاف.
وتُعد هذه الورش جزءًا من البرامج التدريبية للمتطوعين الرياضيين، وتركز على آليات التفاعل مع الفئات المختلفة؛ بما في ذلك الحضور من خارج المملكة.
كما ستنفذ حقائب تدريبية لفهم الثقافة السعودية، كأحد متطلبات التراخيص والاعتماد للمحترفين في المجال الرياضي من المقيمين والقادمين للعمل في المملكة.
إضافةً إلى تدشين برامج مشتركة تخدم مجالات الطرفين في تحقيق أهداف تنمية المجتمع؛ بما يتناسب وإمكانياته وتوجهاته.