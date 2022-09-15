مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يستأصل وَرَمًا سرطانيًّا كبيرًا من معدة "خمسيني"

تَمكن فريق طبي بمستشفى د.سليمان الحبيب بالخبر، من إجراء عملية لاستئصال ورم كبير، وصل حجمه إلى 4سم مكعب، عبر تقنية المنظار، من معدة رجل في أواخر العقد الخامس من عمره، وأنهت العمليةُ وجلسات العلاج الكيماوي معاناة الرجل مع سرطان المعدة بشكل نهائي بفضل من الله.
وقال د. محمد البقيعي استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد، رئيس الفريق الطبي المعالج: راجع المريض المستشفى؛ إثر شعوره بحزمة واسعة من الأعراض الحادة التي من أبرزها: (ألم في المعدة، وصعوبة في البلع، والشعور بالانتفاخ بعد تناول كميات صغيرة من الطعام، وأيضًا حرقة المعدة مع عسر الهضم، بالإضافة إلى فقدان متواصل للوزن).
وأضاف د.البقيعي أن الحالة خضعت لِطَيْفٍ واسع من الفحوصات الدقيقة، شملت التحاليل المختبرية والتصوير الطبقي، كالأشعة المقطعية وكذلك الأشعة السينية، بالإضافة إلى المنظار. وبيّنت نتائج الفحوصات إصابة المريض بِوَرَمٍ سرطاني كبير في المعدة، مع تمدد موضعي في الغدد، واحتمالات مرتفعة لوصول الخلايا السرطانية إلى الغشاء البريتوني.. وتم تحويل المريض على الفور إلى قسم الأورام لتلقي العلاج الكيماوي، ومن ثم أجريت له أشعة للتأكد من نتائج العلاج الكيماوي.
وقد بيّنت استجابة ممتازة وتحسنًا كبيرًا في حالته الصحية؛ فخضع لعملية جراحية دقيقة، تم فيها إزالة الورم بكامل امتداداته عبر تقنية المنظار.
وأكد د.البقيعي أن العملية تكللت بالنجاح، وتم نقل المريض مباشرة إلى جناح التنويم لمدة قصيرة، قبل أن يغادر إلى منزله بصحة جيدة؛ لكنه واصل جلسات العلاج الكيماوي بعد العملية؛ إذ تلقى 4 جلسات أخرى، ثم عاد إلى المستشفى بعد نحو شهر، وأجريت له مجددًا صور أشعة بغرض استكشاف حالته بعد العلاج، وقد أوضحت الصور بجلاء شفاءه.