مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يستأصل وَرَمًا سرطانيًّا كبيرًا من معدة "خمسيني"

وأضاف د.البقيعي أن الحالة خضعت لِطَيْفٍ واسع من الفحوصات الدقيقة، شملت التحاليل المختبرية والتصوير الطبقي، كالأشعة المقطعية وكذلك الأشعة السينية، بالإضافة إلى المنظار. وبيّنت نتائج الفحوصات إصابة المريض بِوَرَمٍ سرطاني كبير في المعدة، مع تمدد موضعي في الغدد، واحتمالات مرتفعة لوصول الخلايا السرطانية إلى الغشاء البريتوني.. وتم تحويل المريض على الفور إلى قسم الأورام لتلقي العلاج الكيماوي، ومن ثم أجريت له أشعة للتأكد من نتائج العلاج الكيماوي.