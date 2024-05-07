"التغيرات المناخية طبيعية".. "الزعاق": أوروبا سترتفع درجات حرارتها والجزيرة العربية ستشهد انخفاضاً
قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إن الأمطار التي هطلت على المنطقة خلال هذه الأيام طبيعية ومعتادة، والتدخلات البشرية لا تتحكم في ماهيتها سواء من ناحية كمية التهاطل أو مكان الهطول.
وأضاف الزعاق؛ أن المستغرب من الأمطار يأتي على فترات متباعدة أو متقاربة، فالتغيرات المناخية من صميم الكون منذ بدايته، لكن العلماء لم يكتشفوها إلا في العصور المتأخرة.
وضرب مثالاً للتغيرات المناخية بمنطقة الجزيرة العربية التي مرت بعصور الجليد والسافانا والتصحر، وهو ما حدث بأي بقعة على الكرة الأرضية، ودليل ذلك أن مناخ أوروبا الآن يقترب من السلبية، وسترتفع درجات حرارتها، وفي الجزيرة العربية يقترب من الإيجابية الجميلة وستنخفض درجات حرارتها.
وتابع في فيديو على حسابه في "إكس"، أنه في عز الشتاء تستقر الأجواء على البرودة، وفي الصيف على الحرارة، فيما تكون التقلبات الجوية في الخريف والربيع.