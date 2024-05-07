"التغيرات المناخية طبيعية".. "الزعاق": أوروبا سترتفع درجات حرارتها والجزيرة العربية ستشهد انخفاضاً

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إن الأمطار التي هطلت على المنطقة خلال هذه الأيام طبيعية ومعتادة، والتدخلات البشرية لا تتحكم في ماهيتها سواء من ناحية كمية التهاطل أو مكان الهطول.