فقدت 1280ريالًا.. أسعار الحديد تسجّل أكبر انخفاض لها بنسبة تتجاوز 29%

يُذكر أن المملكة تتربع على احتياطي خام الحديد، حيث يقدّر مخزونها بنحو 780 مليون طن، وتتبوّأ المركز العشرين عالميًا من حيث الطاقة الإنتاجية للحديد والصلب، كما أنها صُنِّفت في المركز الرابع بقائمة أكبر منتجي الصلب باستخدام عملية الاختزال المباشر الصديقة للبيئة.