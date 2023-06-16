فقدت 1280ريالًا.. أسعار الحديد تسجّل أكبر انخفاض لها بنسبة تتجاوز 29%

سجّلت أسعار الحديد أكبر انخفاض سنوي لها بواقع 29.7% بحسب بيانات الهيئة العامة للأحصاء.
وظل السعر يسجّل تراجعًا بانخفاض شهري بلغ 3.2%، حيث فقدت الأسعار في المتوسط نحو 1283 ريالاً خلال 13شهراً.
ويرى مهتمون أن تراجع الأسعار يأتي في مصلحة المستهلك والمطوّر، حيث سيعمل ذلك بجانب ضغط ارتفاع الفائدة ومصفوفة الدعم الجديدة على عودة أسعار العقارات للاستقرار.
وبحسب ما رصدته "سبق"، فقد بلغت الأسعار شاملة الضريبة لبعض الشركات ما بين 2500 ريال و2200 ريال للطن الواحد وهي الأدنى بعد ان قفزت في فترات سابقة إلى أعلى من 4 آلاف ريال.
وكشفت الهيئة العامة للإحصاء عن تراجع عديدٍ من السلع الإنشائية يتصدّرها حديد تسليح 18 مم وطني، بنسبة انخفاض 4%، يليه حديد تسليح 16 مم وطني، وحديد تسليح 14 مم وطني، وحديد تسليح 12 مم وطني، وجميعها بنسب انخفاض تقارب 4%، ثم أخيرًا حديد تسليح 10 مم وطني، بنسبة انخفاض بلغت حوالي 3%.
يُذكر أن المملكة تتربع على احتياطي خام الحديد، حيث يقدّر مخزونها بنحو 780 مليون طن، وتتبوّأ المركز العشرين عالميًا من حيث الطاقة الإنتاجية للحديد والصلب، كما أنها صُنِّفت في المركز الرابع بقائمة أكبر منتجي الصلب باستخدام عملية الاختزال المباشر الصديقة للبيئة.
ويبلغ حجم سوق الصلب في المملكة نحو 12 مليون طن، ويبلغ عدد المصانع 41 مصنعاً بطاقة إنتاجية تبلغ 18 مليون طن، يعمل فيها 15 ألف فرد بين عامل وموظف.