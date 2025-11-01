الأنظار تتجه صوب الجيزة.. السيسي يدشّن المتحف المصري الكبير الليلة بمشاركة سعودية ضمن 79 وفدًا دوليًا
تتجه أنظار الأوساط الثقافية العالمية اليوم صوب محافظة الجيزة، حيث يشهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء السبت افتتاح المتحف المصري الكبير بمشاركة 79 وفدًا رسميًا، من بينها 39 وفدًا يرأسها ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.
ويُعدّ افتتاح المتحف المصري الكبير "حدثًا استثنائيًا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية"، يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة ودورها الثقافي والإنساني المتفرد، حسب البيان.
قائمة الحضور
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي أن الوفود المشاركة تشمل ملوكًا وأمراء من السعودية، البحرين، الأردن، عمان، الإمارات، بلجيكا، الدنمارك، إسبانيا، لوكسمبورغ، موناكو، اليابان وتايلاند، إلى جانب رؤساء دول وحكومات من آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى حضور وزاري وبرلماني من أكثر من 40 دولة.
كما يشارك في الافتتاح ممثلون عن منظمات إقليمية ودولية، من بينهم الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.
ترحيب رئاسي
وفي وقت سابق، رحّب الرئيس عبد الفتاح السيسي بضيوف مصر قائلاً في منشور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك":
"من أرض مصر الطيبة مهد الحضارة الإنسانية، أرحب بضيوفنا من قادة العالم ورموزه الكبار لنشهد معًا افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يضم كنوز الحضارة المصرية العريقة ويجسد عبقرية المصري القديم وإبداع المصري المعاصر".
أبرز الأرقام
ويُعد المتحف الأكبر من نوعه في العالم من حيث المساحة وعدد القطع الأثرية، إذ بلغت تكلفة إنشائه مليار دولار، واستغرق بناؤه 20 عامًا، ويُتوقع أن يستقطب 5 ملايين زائر سنويًا. ويضم أكثر من 4500 قطعة جنائزية من مقتنيات الملك توت عنخ آمون، من أصل 5 آلاف قطعة تم توزيعها سابقًا في متاحف مختلفة.
موسوعة "غينيس"
من المتوقع أن يدخل المتحف موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بفضل عدد القطع الأثرية المعروضة ومساحته العملاقة، إذ يُرجح خبراء الآثار والسياحة تسجيله عدة أرقام قياسية خلال الأشهر الأولى من افتتاحه نظرًا لتفرده بالجمع بين التقدّم التقني والعراقة التاريخية.
احتفاء رسمي وشعبي
وتصف السلطات المصرية المتحف بأنه "هدية مصر للعالم" و"فصل جديد في تاريخ الحضارة الإنسانية".
وقد ترأس الرئيس السيسي قبل أيام اجتماعًا موسعًا لمتابعة اللمسات النهائية لحفل الافتتاح، مؤكدًا على أهمية تنظيم احتفالية تليق بمكانة مصر وتُبرز ريادتها الثقافية والسياحية عالميًا، وتعكس حجم التطور الذي تشهده البلاد في مختلف المجالات.