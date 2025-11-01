الأنظار تتجه صوب الجيزة.. السيسي يدشّن المتحف المصري الكبير الليلة بمشاركة سعودية ضمن 79 وفدًا دوليًا

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي أن الوفود المشاركة تشمل ملوكًا وأمراء من السعودية، البحرين، الأردن، عمان، الإمارات، بلجيكا، الدنمارك، إسبانيا، لوكسمبورغ، موناكو، اليابان وتايلاند، إلى جانب رؤساء دول وحكومات من آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى حضور وزاري وبرلماني من أكثر من 40 دولة.