بالفيديو.. "المنجحي": ابني استشهد وأراه في المشاعر.. ولديّ 7 آخرون بالحد الجنوبي يدافعون عن الوطن

قال والد الشهيد محمد أحمد المنجحي إنه تلقى نبأ استشهاد ابنه المرابط بالحد الجنوبي بإيمان لأنه يدافع عن مقدسات المسلمين، مضيفًا: "أحمد الله أن كنت أبًا لشهيد يدافع عن دينه ووطنه وقيادته, داعيًا المولى -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –يحفظهما الله- على استضافتهم للحج في هذا العام".
جاء ذلك خلال استضافته للحج ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، والذي تشرف على تنفيذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتنسيق مع قيادة القوات المشتركة، حيث قال "المنجحي": "تلقيت نبأ استشهاد ابني المرابط في الحد الجنوبي بإيمان بالله؛ لأنه يدافع عن مقدسات المسلمين مدافعًا عنها بكل فخر واعتزاز.
وأضاف "المنجحي" أن القيادة الرشيدة لم تقصر معنا أبدًا، وآخر خيراتها استضافتنا للحج، ونعيش أجمل اللحظات الإيمانية بالمشاعر المقدسة، ولسان حالنا يلهج بالدعاء للقيادة الحكيمة –أيدها الله-, وأردف: "رزقني الله بسبعة آخرين، وهم الآن في الخطوط الأمامية", مشيدًا بجهود وزارة الشؤون الإسلامية بحسن استقبالها وتوفيرها كل الخدمات للمستضافين سواءً في مكة المكرمة أو حتى في المشاعر المقدسة.
وتابع "المنجحي": "بلغت من العمر 65 عامًا، ولو سنحت لي فرصة المشاركة في الحد الجنوبي لم أتردد ثانية، والوطن قدم لنا الكثير من الخيرات، ولا أستطيع أن أوفي هذا الوطن حقه، وقد خدمت 24 عامًا في الأمن العام، ومستعد الآن أخدم بقية حياتي في الحد الجنوبي".
وفي ختام تصريحه تقدم بالشكر والثناء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان –يحفظهما الله- على تقديمهما كل الرعاية لأبناء الوطن الغالي, سائلاً الله أن يحفظ المملكة وقيادتنا الرشيدة من كل سوء ومكروه.