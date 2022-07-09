بالفيديو.. "المنجحي": ابني استشهد وأراه في المشاعر.. ولديّ 7 آخرون بالحد الجنوبي يدافعون عن الوطن

وتابع "المنجحي": "بلغت من العمر 65 عامًا، ولو سنحت لي فرصة المشاركة في الحد الجنوبي لم أتردد ثانية، والوطن قدم لنا الكثير من الخيرات، ولا أستطيع أن أوفي هذا الوطن حقه، وقد خدمت 24 عامًا في الأمن العام، ومستعد الآن أخدم بقية حياتي في الحد الجنوبي".