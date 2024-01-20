غدًا.. انطلاق "هاكثون المسؤولية المجتمعية 2" بجامعة الفيصل بالرياض

تنطلق غدًا الأحد بجامعة الفيصل بالرياض، فعاليات النسخة الثانية من (هاكثون المسؤولية المجتمعية) برعاية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبتنظيم جمعية المسؤولية المجتمعية، وبمشاركة 60 من الطلبة والطالبات المتميزين يمثلون 15 جامعة محلية من مختلف مناطق المملكة.
وقال عبدالله بن سليمان المهنا المدير التنفيذي لجمعية المسؤولية المجتمعية: يهدف الهاكثون إلى تعزيز ثقافة الابتكار والتقنية في مجال المسؤولية المجتمعية بطريقة إبداعية تُوَاكب رؤية المملكة المستقبلية 2030.
ولفت "المهنا" إلى أن مسارات التحدي لهاكثون المسؤولية المجتمعية ٢، تشمل ابتكار تطبيقات للهواتف الذكية (المجال الاجتماعي والرياضي والتقني والطاقة المتجددة) لتقديم مبادرات مجتمعية ابتكارية وحلول إبداعية تقنية، بمشاركة ٦٠ مشاركًا ومشاركةً من مختلف جامعات المملكة يعملون على عدد من المشاريع الابتكارية الرائدة في مجال تطبيقات المسؤولية المجتمعية على الهواتف الذكية.
وختم "المهنا" تصريحه بتوجيه أسمى عبارات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، والأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لجمعية المسؤولية المجتمعية حفظها الله والرعاة والداعمين.
يُذكر أن جمعية المسؤولية المجتمعية تنظم الهاكثون للمرة الثانية، وسيستمر كل عام ليغطي جميع المجالات ولإيجاد حلول تقنية للمسؤولية المجتمعية.. تأسست عام 2019 كأول جمعية سعودية متخصصة في المجال وتهدف إلى رفع الوعي المجتمعي وتعميم ثقافة المسؤولية المجتمعية وتأصيل مفهومها، وتجسير العلاقات بين القطاعات الثلاثة، وتأييد ومؤازرة قضايا المسؤولية المجتمعية، ولديها العديد من الشراكات مع القطاعات الحكومية والخاصة والجامعات السعودية، ومن أبرز إنجازاتها: تنظيم الملتقى سنويًّا، بالإضافة إلى العديد من البرامج التدريبية والمحاضرات والندوات، وتقديم المبادرات التي تخدم المجتمع وتحقق أهداف الجمعية التي تواكب رؤية المملكة 2030.