غدًا.. انطلاق "هاكثون المسؤولية المجتمعية 2" بجامعة الفيصل بالرياض

يُذكر أن جمعية المسؤولية المجتمعية تنظم الهاكثون للمرة الثانية، وسيستمر كل عام ليغطي جميع المجالات ولإيجاد حلول تقنية للمسؤولية المجتمعية.. تأسست عام 2019 كأول جمعية سعودية متخصصة في المجال وتهدف إلى رفع الوعي المجتمعي وتعميم ثقافة المسؤولية المجتمعية وتأصيل مفهومها، وتجسير العلاقات بين القطاعات الثلاثة، وتأييد ومؤازرة قضايا المسؤولية المجتمعية، ولديها العديد من الشراكات مع القطاعات الحكومية والخاصة والجامعات السعودية، ومن أبرز إنجازاتها: تنظيم الملتقى سنويًّا، بالإضافة إلى العديد من البرامج التدريبية والمحاضرات والندوات، وتقديم المبادرات التي تخدم المجتمع وتحقق أهداف الجمعية التي تواكب رؤية المملكة 2030.