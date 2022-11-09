بمشاركين من أكثر من 130 دولة.. المنتدى الدولي للشبكات غير الأرضية يجذب اهتمامًا عالميًا

شهد المنتدى الدولي للشبكات غير الأرضية الذي تنظمه هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية والاتحاد الدولي للاتصالات مشاركة دولية للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) من خلال الكلمة الافتتاحية للمنتدى التي ألقاها ممثل مدير مكتب الاتصالات الراديوية ماريو مانيفيتش، وحضور كل من الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة stc، وزير الاتصالات عبدالله السواحة، وزير النقل صالح الجاسر، رئيس مجلس إدارة موبايلي نبيل العامودي، وزير الاتصالات والتقنيات الرقمية بجنوب إفريقيا خومبودزو نتشافيني، وزير الاتصالات والرقمنة بجمهورية غانا أورسولا أوسو إكوفول، محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد التميمي، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج.
وسجل المنتدى حضور أكثر من 11 مسؤولًا رفيع المستوى، و26 رئيسًا تنفيذيًا لعدد من الشركات التقنية، و10 ممثلين عن الجهات التنظيمية المعنية بالاتصالات، علاوة على 90 متحدثًا من 130 دولة حول العالم.
وقدّم ممثل الاتحاد الدولي للاتصالات "مانيفيتش" في عرضه الافتتاحي نبذة عن تطور الاتصالات اللاسلكية من خلال الغلاف الجوي والفضاء الخارجي، ومساهمتها في تمكين تغطية أفضل لشبكات الجيل الخامس وما بعدها.
وأشار إلى أن مستقبل الاتصالات لن يكون بشبكات مستقلة، بل ستعتمد على تكامل ومرونة عمليات الاتصالات بين الشبكات الأرضية وغير الأرضية.
وتناول المنتدى عددًا من المحاور التي انطلقت بجلسة تناولت "الفرص والتحديات لإيصال خدمات الاتصالات من خلال الشبكات غير الأرضية"، فيما أجابت الجلسة الأولى عن سؤال: لماذا يحتاج العالم إلى اتصالات الشبكات غير الأرضية، كما تطرقت الجلسة الثانية إلى "تقديم خدمات الاتصالات خارج الحدود الوطنية"، واختتمت بمحور "نشر الشبكات الفضائية والجوية - التحديات والفرص".
واستعرض المنتدى عددًا من الأوراق البحثية الفائزة بالمسابقة التي نظمتها هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالتعاون مع معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) في الشبكات غير الأرضية لما بعد الجيل الخامس والجيل السادس كما قدم للمشاركين على هامش أعماله محاضرة تعليمية حول تحليل أداء الشبكات غير الأرضية باستخدام منهجية الهندسة العشوائية.
ويستمر المنتدى اليوم بعدة جلسات تبدأ بجلسة عن "التكامل بين المكونات الأرضية والفضائية للشبكات اللاسلكية"، تليها جلسة حول "المنافسة في مجالات الاتصالات اللاسلكية الحديثة" كما سيتم استعراض التجارب التقنية لتغطية الفجوات الرقمية عن طريق المنصات منخفضة الارتفاع، وعدد من العروض العلمية والتقنية التي تستكشف جوانب معمقة وبحثية في المجال.
وسيواصل المنتدى أعماله حتى يوم غد الخميس بمقر الهيئة، ليواصل مناقشة محاوره التي تتناول مستقبل الجيل السادس من خلال الشبكات غير الأرضية، وتكامل شبكات الاتصالات الفضائية والأرضية، وفضاء متاح ومنظم، وكذلك إيصال خدمات الاتصالات للمناطق غير المتصلة، وسياسات حماية الفضاء والمسؤولية في نشر المنظومات الفضائية، والحطام المداري والتنمية المستدامة.