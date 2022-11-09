بمشاركين من أكثر من 130 دولة.. المنتدى الدولي للشبكات غير الأرضية يجذب اهتمامًا عالميًا

شهد المنتدى الدولي للشبكات غير الأرضية الذي تنظمه هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية والاتحاد الدولي للاتصالات مشاركة دولية للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) من خلال الكلمة الافتتاحية للمنتدى التي ألقاها ممثل مدير مكتب الاتصالات الراديوية ماريو مانيفيتش، وحضور كل من الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة stc، وزير الاتصالات عبدالله السواحة، وزير النقل صالح الجاسر، رئيس مجلس إدارة موبايلي نبيل العامودي، وزير الاتصالات والتقنيات الرقمية بجنوب إفريقيا خومبودزو نتشافيني، وزير الاتصالات والرقمنة بجمهورية غانا أورسولا أوسو إكوفول، محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد التميمي، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج.