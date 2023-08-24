"عزيزية جدة" تصادر 3 أطنان خضروات ضمن مكافحة الظواهر السلبية

صادرت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، ثلاثة أطنان خضروات، خلال حملة للرقابة الميدانية لتحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية.
جاء ذلك، ضمن جهود البلدية في تحسين المشهد الحضري ومكافحة الظواهر السلبية.
وقالت رئيسة بلدية العزيزية الفرعية هبة حسين البلوي: إن الفرق الميدانية باشرت أعمال متابعة المخالفات البلدية، في إطار الحملات التي تنفذها البلدية في الشوارع الرئيسة وداخل الأحياء، ما أسفر عن مصادرة البسطات والعربات العشوائية.
وأضافت: شملت الجولات الميدانية، إزالة التشوهات البصرية المتمثلة في المظلات المخالفة داخل نطاق الحي.
وأكدت "البلوي" أنه جار متابعة ما تنفذه حملات أمانة جدة العديدة على المواقع التي يتواجد بها البيع العشوائي؛ للحد من هذه الممارسات.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي ضمن الجهود لرفع مستوى الامتثال، والذي انعكس على جودة خدماتها للمستهلكين.
وثمنت أمانة جدة، مساهمة السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات من خلال التبليغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو الاتصال عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات.