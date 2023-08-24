"عزيزية جدة" تصادر 3 أطنان خضروات ضمن مكافحة الظواهر السلبية

وقالت رئيسة بلدية العزيزية الفرعية هبة حسين البلوي: إن الفرق الميدانية باشرت أعمال متابعة المخالفات البلدية، في إطار الحملات التي تنفذها البلدية في الشوارع الرئيسة وداخل الأحياء، ما أسفر عن مصادرة البسطات والعربات العشوائية.