"الخريف": نستهدف توطين صناعة ما يقارب 200 دواء نوعي بالمملكة

وتحدّث "الخريف" عن تطور القطاع الصحي في المملكة وتميزه إقليميًّا وعالميًّا، باعتبار الصحة من القطاعات الاستراتيجية التي تركز عليها التنمية الشاملة في المملكة؛ مبينًا أن من عوامل تعزيز تنافسية القطاع الصحي السعودي، استفادته من أحدث التقنيات الطبية، في ظل تطور الطب عالميًّا، واستخدامه أساليب حديثة وذكية تشمل الطباعة ثلاثية الأبعاد، وغيرها من الحلول التكنولوجية التي أصبحت مساعدة للأطباء في إجراء العمليات الجراحية؛ مؤكدًا أن الصناعة شريك مهم للقطاع الصحي، وستصنع الجهودُ المشتركة الفارقَ لتحقيق الأمن الصحي للمملكة.