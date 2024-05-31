23 ألف مستفيد من المعلمين والطلاب.. "حياة" للإسعافات الأولية تُختتم بعسير "صور"

اختتمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، وإدارات التعليم في محافظات المنطقة، فعاليات مبادرة "حياة" للإسعافات الأولية، والتي وجه أمير المنطقة ورئيس هيئة تطويرها الأمير تركي بن طلال، بتنفيذها في المدارس مؤخرًا.
وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة "فهد عقالا"، أن المبادرة استهدفت في مجملها 2743 معلمًا ومعلمة، و20872 طالبًا وطالبة؛ حيث استهدفت 463 معلمًا ومعلمة، و3400 طالب وطالبة في تعليم عسير، و440 معلمًا ومعلمة و4009 طلاب وطالبات بتعليم بيشة، وفي تعليم محايل عسير استفاد منها 761 معلمًا ومعلمة، و6831 طالبًا وطالبة، و142 معلمًا ومعلمة، و1134 طالبًا وطالبةً بتعليم سراة عبيدة، و200 معلمٍ ومعلمة، و1041 طالبًا وطالبةً بتعليم ظهران الجنوب، فيما استهدفت في تعليم رجال ألمع 285 معلمًا ومعلمةً، و2401 طالب وطالبة، و452 معلمًا ومعلمة، و2056 طالبًا وطالبةً في تعليم النماص.
وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى تأهيل وتدريب الموجهين الصحيين والموجهات الصحيات والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات في مدارس المنطقة ومحافظاتها على الإسعافات الأولية، إلى جانب نشر ثقافة الإسعافات في المجتمع المحلي، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة نُفّذت مطلع شوال الماضي، واختُتمت في الثامن من شهر ذي القعدة الحالي.