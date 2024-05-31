23 ألف مستفيد من المعلمين والطلاب.. "حياة" للإسعافات الأولية تُختتم بعسير "صور"

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة "فهد عقالا"، أن المبادرة استهدفت في مجملها 2743 معلمًا ومعلمة، و20872 طالبًا وطالبة؛ حيث استهدفت 463 معلمًا ومعلمة، و3400 طالب وطالبة في تعليم عسير، و440 معلمًا ومعلمة و4009 طلاب وطالبات بتعليم بيشة، وفي تعليم محايل عسير استفاد منها 761 معلمًا ومعلمة، و6831 طالبًا وطالبة، و142 معلمًا ومعلمة، و1134 طالبًا وطالبةً بتعليم سراة عبيدة، و200 معلمٍ ومعلمة، و1041 طالبًا وطالبةً بتعليم ظهران الجنوب، فيما استهدفت في تعليم رجال ألمع 285 معلمًا ومعلمةً، و2401 طالب وطالبة، و452 معلمًا ومعلمة، و2056 طالبًا وطالبةً في تعليم النماص.