"الوهيبي": هناك جهات خارجية تموِّل مشاهير "متسعودين" لبث محتوى مسيء للمملكة

وأكد أن المجتمع السعودي يُضرب به المثل في تكاتفه وترابطه وحفاظه على تقاليده وعاداته، مشيرًا إلى أن كثيرًا من المشاهير كانوا محافظين، وظهروا بشكل محافظ، ثم فجأة فسخوا الحياء كما نشاهد الآن في "تيك توك" من بث مقاطع أقل ما يقال عنها إنها إباحية، بعد أن باعوا أخلاقهم ومبادئهم ومجتمعاتهم في مقابل المال. وفنَّد ادعاءات المشاهير تحقيق أرباح كبيرة بسبب نسبة المشاهدات العالية للمحتوى المنحل الذي يقدمونه.