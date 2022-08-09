"الوهيبي": هناك جهات خارجية تموِّل مشاهير "متسعودين" لبث محتوى مسيء للمملكة

كشف المستشار القانوني والمحامي محمد الوهيبي عن وجود جهات خارجية، تقوم بتمويل بعض المشاهير بمبالغ شهرية؛ بهدف بث محتوى مسيء للمملكة وللمجتمع السعودي المترابط.
وفي التفاصيل، أوضح "الوهيبي" خلال حديثه لبرنامج الشارع السعودي على القناة السعودية أن المحتوى غير الأخلاقي سيتوقف إذا تم تنظيم الإعلانات، مشيرًا إلى أن السعودية سبقت العالم بتشريع نظام خاص بالمحتوى الرقمي، مؤكدًا أن الانحرافات السلوكية لا تعتبر ضمن نطاق الحرية.
وقال المستشار القانوني "الوهيبي": "وقفت شخصيًّا على حالات واقعية ونُظرت أمام القضاء عن قيام بعض الشركات ومواقع التواصل الاجتماعي التي تحارب السعودية اقتصاديًّا وسياسيًّا واجتماعيًّا بدفع مبالغ مالية ورواتب شهرية لبعض المشاهير السعوديين أو (المتسعودين)، الذين يدَّعون أنهم سعوديون؛ بهدف نشر محتوى مسيء للمجتمع السعودي المترابط".
وأكد أن المجتمع السعودي يُضرب به المثل في تكاتفه وترابطه وحفاظه على تقاليده وعاداته، مشيرًا إلى أن كثيرًا من المشاهير كانوا محافظين، وظهروا بشكل محافظ، ثم فجأة فسخوا الحياء كما نشاهد الآن في "تيك توك" من بث مقاطع أقل ما يقال عنها إنها إباحية، بعد أن باعوا أخلاقهم ومبادئهم ومجتمعاتهم في مقابل المال. وفنَّد ادعاءات المشاهير تحقيق أرباح كبيرة بسبب نسبة المشاهدات العالية للمحتوى المنحل الذي يقدمونه.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع قد أقر استحداث ترخيص تقديم الأفراد المحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي (موثوق) إلى اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع.
وطالبت الهيئة الأفراد السعوديين ممارسي هذا النشاط بالحصول على الترخيص من خلال منصة الخدمات الإلكترونية للهيئة (إعلام) قبل تاريخ 01 / 10 / 2022 تجنبًا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم من عقوبات وغرامات مالية.
وتسري الضوابط على جميع الإعلانات المقدَّمة من قِبل الأفراد السعوديين عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي، سواء كانت (مقاطع، أو صورًا، أو صورًا متحركة، أو نصوصًا، أو عبارات.. وغيرها).