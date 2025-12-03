وزارة المالية تُطلق معجم المصطلحات المالية والاقتصادية خلال ملتقى ميزانية 2026

من جانبه أفاد الأمين العام لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي أن إصدار هذا المعجم يأتي امتدادًا لجهود المجمع في صناعة المعاجم المتخصصة، بوصفه المرجع الرئيس للغة العربية في المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن المجمع أطلق خلال الأعوام الماضية عدة معاجم متخصصة نوعية في مجالات عدة منها: الطاقة، والحكومة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والرياضات الإلكترونية، مؤكدًا أنه خطوة نوعية لبناء مرجعيات عربية معتمدة تعزز مكانة اللغة في الحقول العلمية والاقتصادية، مشيدًا بهذا التعاون المثمر الذي يسهم في تعزيز حضور اللغة العربية إقليميًا ودوليًا.