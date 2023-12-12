لأول مرة بالمملكة.. "Jeel Pay" تطلق خدمة "ادرس الآن وادفع لاحقًا" في القطاع التعليمي

انطلقت شركة "الجيل الرقمي لتقنية المعلومات" المتخصصة في خدمات المدفوعات الآجلة للقطاع التعليمي لتقديم خدماتها في المملكة بشكل رسمي، بعد حصولها على تصريح البنك المركزي السعودي لإطلاق منصة "Jeel Pay" وتقديم خدمة تقسيط الرسوم الدراسية للمستفيدين؛ حيث تُعَد أول جهة حاصلة على تصريح من هذا النوع.
وتعمل منصة "Jeel Pay" على تقديم خدمات الدفع الآجل بالأقساط الميسرة للمستفيدين في القطاع التعليمي، من خلال نموذج (ادرس الآن وادفع لاحقًا)؛ بهدف تخفيف العبء المالي على ولي الأمر بما يسهم في رفع جودة التعليم وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في ضمان وتسهيل العملية التعليمية وزيادة معدلات الالتحاق بالتعليم الأهلي ورفع كفاءة التعليم.
وفي هذا الصدد، قدّم المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "الجيل الرقمي لتقنية المعلومات" المهندس فيصل الحصين، شكره للبنك المركزي السعودي على ثقتهم ودعمهم المستمر وما تم لأجل حصول شركة الجيل الرقمي لتقنية المعلومات على تصريح مزاولة النشاط الذي سيفتح مزيدًا من الفرص نحو تمكين مختلف فئات المجتمع من الوصول إلى تعليم أفضل لأبنائهم من خلال تبسيط عمليات الدفع للجهات التعليمية.
وأكد "الحصين" أن "Jeel Pay" تسعى باستمرار إلى توفير تجربة أكثر تقدمًا وسلاسة تُمَكن أولياء الأمور والمدارس والجامعات من التركيز على العملية التعليمية؛ حيث تتولى "Jeel Pay" أعمال المدفوعات بطريقة سلسة وميسرة تُحقق مصالح كل من المستفيد ومقدم الخدمة التعليمية.
وفي إشارة إلى هدف منصة "Jeel Pay" وتطلعات الشركة نحو تحقيق عدد من الآثار الإيجابية أضاف الحصين: نحن نسعى في "Jeel Pay" إلى أن نكون أحد الركائز الأساسية التي تساهم في وصول مستهدفات وزارة التعليم لخصخصة القطاع والذي سيصل إلى ٤٥ مليار ريال في ٢٠٣٠ من خلال استخدام أحدث الوسائل والأساليب التي تعزز من تسريع برامج الخصخصة، كما أننا من خلال " Jeel Pay" نسعى لبناء نموذج متطور من خلال استهداف شركاء نجاح التطبيق المتمثل في أولياء أمور الطلاب والطالبات، بالإضافة إلى مقدمي الخدمات التعليمية من المدارس والكليات والجامعات الخاصة، كما أننا نقدم استثمارًا آمنًا يهم قطاع الأعمال والمستثمرين، ويلبي تطلعاتهم في الفرص الاستثمارية في القطاع التعليمي".