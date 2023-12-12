لأول مرة بالمملكة.. "Jeel Pay" تطلق خدمة "ادرس الآن وادفع لاحقًا" في القطاع التعليمي

وفي إشارة إلى هدف منصة "Jeel Pay" وتطلعات الشركة نحو تحقيق عدد من الآثار الإيجابية أضاف الحصين: نحن نسعى في "Jeel Pay" إلى أن نكون أحد الركائز الأساسية التي تساهم في وصول مستهدفات وزارة التعليم لخصخصة القطاع والذي سيصل إلى ٤٥ مليار ريال في ٢٠٣٠ من خلال استخدام أحدث الوسائل والأساليب التي تعزز من تسريع برامج الخصخصة، كما أننا من خلال " Jeel Pay" نسعى لبناء نموذج متطور من خلال استهداف شركاء نجاح التطبيق المتمثل في أولياء أمور الطلاب والطالبات، بالإضافة إلى مقدمي الخدمات التعليمية من المدارس والكليات والجامعات الخاصة، كما أننا نقدم استثمارًا آمنًا يهم قطاع الأعمال والمستثمرين، ويلبي تطلعاتهم في الفرص الاستثمارية في القطاع التعليمي".