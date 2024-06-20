جازان.. إغلاق مطعمَيْن احترازيًّا بعد رصد أكثر من 100 حالة تسمم بـ"أبو عريش"

واستقبل مستشفى أبوعريش العام الحالات التي تعرضت للتسمم الغذائي، بعد تناولهم وجبة الطعام من مطعمين شهيرين متخصصين في تقديم الوجبات السريعة، وتمّ إخضاع المصابين للتنويم السريريّ بقسم الطوارئ، وتقديم الخدمات الطبية العاجلة لهم والاطمئنان على صحتهم وسلامته.