جازان.. إغلاق مطعمَيْن احترازيًّا بعد رصد أكثر من 100 حالة تسمم بـ"أبو عريش"

كشفت مصادر لـ"سبق" عن أن أكثر من 100 شخص تعرضوا لحالة تسمم بعد تناولهم لوجبات من مطعمين في محافظة أبوعريش بمنطقة جازان، وجرى إقفالها احترازيًّا.
واستقبل مستشفى أبوعريش العام الحالات التي تعرضت للتسمم الغذائي، بعد تناولهم وجبة الطعام من مطعمين شهيرين متخصصين في تقديم الوجبات السريعة، وتمّ إخضاع المصابين للتنويم السريريّ بقسم الطوارئ، وتقديم الخدمات الطبية العاجلة لهم والاطمئنان على صحتهم وسلامته.
وأضافت المصادر ذاتها: أن جميع الحالات التي دخلت المستشفى بسبب التسمم الغذائي قد غادروا جميعًا بعد تلقيهم الرعاية الصحية الكاملة.
من جهتها استنفرت الجهات المختصة لمتابعة الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقق من الواقعة والأسباب التي أدت إلى تسمم مرتادي المطعم.