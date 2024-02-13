رئيس الحرس الملكي يفتتح المعرض التفاعلي التوعوي بمخاطر المخدرات "حصين"

وذكر أن المعرض تشارك فيه العديد من الجهات ذات العلاقة وهي: المركز الوطني لاستشارات الأدمان، والمشروع الوطني للوقاية من المخدرات (نبراس)، ومجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، ومركز الخدمات الطبية الشرعية بالرياض ممثلاً بإدارة خدمات السموم الشرعية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.