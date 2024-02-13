رئيس الحرس الملكي يفتتح المعرض التفاعلي التوعوي بمخاطر المخدرات "حصين"

افتتح رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري أمس المعرض التفاعلي التوعوي بأضرار ومخاطر المخدرات (حصين) "وعيك يحميك", وذلك برئاسة الحرس الملكي بحضور عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية.
وأوضح رئيس هيئة الاستخبارات رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة المخدرات اللواء خالد بن محمد الذويبي أن المعرض الذي يستمر لمدة أسبوعين يبرز دور الرئاسة المجتمعي في التوعية والتثقيف ويهدف إلى نشر الوعي بأضرار المخدرات وتأثيرها الخطير على الفرد والمجتمع والوطن، وإيصال رسالة توعوية بين جميع أفراد المجتمع إلى جانب إبراز الجهود في سبيل القضاء والتصدي لآفة المخدرات.
وذكر أن المعرض تشارك فيه العديد من الجهات ذات العلاقة وهي: المركز الوطني لاستشارات الأدمان، والمشروع الوطني للوقاية من المخدرات (نبراس)، ومجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، ومركز الخدمات الطبية الشرعية بالرياض ممثلاً بإدارة خدمات السموم الشرعية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.