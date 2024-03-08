بعد القرار الجديد.. قانوني يفصّل آليات إيقاف الخدمات الحكومية في السعودية

وحري بالبيان أن ضوابط إيقاف الخدمات العامة تتمثل في أنه يجب أن يكون إيقاف الخدمات بناءً على سند نظامي: مثل قانون أو لائحة أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ، أو أمر قضائي أو أمر من النيابة العامة، وأيضا يجب أن يتم إيقاف الخدمات من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لإيقاف الخدمات، والتي ستُنشأ في المركز الوطني للمعلومات، وكذلك لا يجوز اللجوء إلى إيقاف الخدمات كأسلوب للتواصل أو التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية، بل يجب استخدام قنوات التواصل الرسمية، كما يجب إخطار الشخص المعني قبل إيقاف الخدمات بمدة كافية تحددها اللجنة الإشرافية على المنصة الإلكترونية، وذلك بوسائل مختلفة مثل الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو الاتصال الهاتفي أو منصة "أبشر" أو الحسابات الحكومية أو العنوان الوطني، وأيضًا لا يجوز أن يترتب على إيقاف الخدمات ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقوفة خدماته أو غيرهم، أو إلى الشركات التي يملكها أو التي يكون شريكًا أو مساهمًا فيها، أو أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو الشركاء أو المدير التنفيذي أو العاملين فيه وسيتم معالجة أي ضرر فورًا بالوسائل المناسبة.