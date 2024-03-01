"البرلمان العربي": اللغة العربية ستظل ركناً أساسياً للحفاظ على الهوية

أكّد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي؛ أن اللغة العربية ستظل ركناً أساسياً من أركان الحفاظ على الهوية العربية، وأنها أثرت المخزون الثقافي والفني للحضارة الإنسانية عقوداً طويلة.
وطالب، بضرورة الحفاظ عليها والاهتمام بتدريسها للأجيال الصاعدة، في ظل التراجع الذي تشهده حالياً.
وحثَّ العسومي؛ في بيانٍ أصدره بمناسبة اليوم العربي للاحتفال باللغة العربية، الذي يوافق الأول من مارس من كل عام، على ضرورة التعاون مع منظمات العمل العربي المشترك؛ لتمكين اللغة العربية على الأصعدة والسبل كافة.
ودعا إلى الاهتمام بالمبادرات التي يُطلقها عددٌ من الدول العربية لتعزيز مكانة اللغة العربية والحفاظ على مفرداتها، وتشجيع فئات الشباب على استخدامها في وسائل التواصل الاجتماعي.