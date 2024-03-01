"البرلمان العربي": اللغة العربية ستظل ركناً أساسياً للحفاظ على الهوية

وحثَّ العسومي؛ في بيانٍ أصدره بمناسبة اليوم العربي للاحتفال باللغة العربية، الذي يوافق الأول من مارس من كل عام، على ضرورة التعاون مع منظمات العمل العربي المشترك؛ لتمكين اللغة العربية على الأصعدة والسبل كافة.