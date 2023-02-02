مواطن في ورطة بالقنفذة.. 5 أعوام من المعاناة ولم يتسلّم صك منزله!

اشتكى أحد المواطنين من عدم إنهاء أحد المصارف التي يتبع لها حسابه البنكي لإجراءات صك منزله الكائن بحي الإسكان شمال محافظة القنفذة؛ وذلك منذ 5 سنوات.
وتفصيلًا، قال المواطن إبراهيم محمد آل أحمد، إنه تم منحه وحدة سكنية من وزارة الإسكان؛ حيث كانت الجهة الممولة أحد البنوك، مشيرًا إلى أنه عند مراجعته ومع مطالباته منذ عام 2018م وعبر جميع القنوات الرسمية للإسكان والبنك الممول لم يتسنّ له الحصول على نسخة الصك؛ حيث يكون الصك -وفق معرفته- مرهونًا للجهة الممولة.
وأوضح أنه عند مراجعة الإسكان حصل على إفادة شفهية بأن البنك -تحتفظ "سبق" باسمه- لم يسدد قيمة الوحدة، بينما عند مراجعته البنك حصل على إفادة بأنهم بانتظار تعميد الإسكان، وهذا الأمر له قرابة الخمس سنوات، وأفاد المواطن بأنه تقدم بعدة شكاوى على البنك وأيضًا البنك المركزي وشكوى خطية مقدمة لفرع الإسكان بمكة المكرمة التابع له إسكان القنقذة، وجمعيها حتى اللحظة دون جدوى سوى نفس الردود السابقة.
ولفت المواطن إلى أن إثبات السكن حاليًا عقد دون صك، متسائلًا عن سبب ذلك التأخير والمماطلة في ذلك، مبينًا أن أغلب المستفيدين بالحي نفس وضعه، مشيرًا إلى أن بعض البنوك وشركات التمويل أفرغت الصكوك لبعض المستفيدين بنفس الحي، متعجبًا من استلام البعض لنسخ من صكوك منازلهم دون البعض، وما هي الآلية المتبعة لذلك من قبل الإسكان والجهات الممولة، مطالبًا الجهات المختصة والمعنية بإنهاء معاناته.