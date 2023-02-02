مواطن في ورطة بالقنفذة.. 5 أعوام من المعاناة ولم يتسلّم صك منزله!

ولفت المواطن إلى أن إثبات السكن حاليًا عقد دون صك، متسائلًا عن سبب ذلك التأخير والمماطلة في ذلك، مبينًا أن أغلب المستفيدين بالحي نفس وضعه، مشيرًا إلى أن بعض البنوك وشركات التمويل أفرغت الصكوك لبعض المستفيدين بنفس الحي، متعجبًا من استلام البعض لنسخ من صكوك منازلهم دون البعض، وما هي الآلية المتبعة لذلك من قبل الإسكان والجهات الممولة، مطالبًا الجهات المختصة والمعنية بإنهاء معاناته.