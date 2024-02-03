منجز سعودي نوعي جديد.. "تعليم جازان" الثاني عالميًّا في منافسات المعرض الدولي العلمي "تايسف 2024"

وهنّأ الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان الطالبة وأسرتها على ما حققته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة في الطالبة غلا تركي نافع المعبدي بحصدها المركز الثاني في مجال الهندسة على مستوى العالم في منافسات المعرض؛ مما يعد منجزًا وطنيًّا كبيرًا يعكس ما تشهده المملكة من نهضة تعليمية وعلمية كبرى في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وما يقدم من برامج نوعية لرعاية الموهوبين والموهوبات، وتقديم الدعم لهم؛ الأمر الذي أسهم في حصد العديد من المنجزات والجوائز المحلية والإقليمية والدولية.