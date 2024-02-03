منجز سعودي نوعي جديد.. "تعليم جازان" الثاني عالميًّا في منافسات المعرض الدولي العلمي "تايسف 2024"

حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان المركز الثاني على مستوى العالم في منافسات المعرض الدولي العلمي تايسف 2024م بتايبيه، والذي تنافس خلاله 54 طالبًا وطالبة من 27 دولة.
وحصدت الطالبة غلا تركي نافع المعبدي من الثانوية الخامسة بجازان التابعة لمكتب التعليم بوسط جازان، المركز الثاني على مستوى العالم في منافسات المعرض، كما حصدت الميدالية الفضية عن بحثها النوعي في مجال هندسة البيئة؛ وذلك ضمن الوفد السعودي المشارك بعدد من الأبحاث والابتكارات المتنوعة.
وهنّأ الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان الطالبة وأسرتها على ما حققته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة في الطالبة غلا تركي نافع المعبدي بحصدها المركز الثاني في مجال الهندسة على مستوى العالم في منافسات المعرض؛ مما يعد منجزًا وطنيًّا كبيرًا يعكس ما تشهده المملكة من نهضة تعليمية وعلمية كبرى في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وما يقدم من برامج نوعية لرعاية الموهوبين والموهوبات، وتقديم الدعم لهم؛ الأمر الذي أسهم في حصد العديد من المنجزات والجوائز المحلية والإقليمية والدولية.
بدوره، رفع المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي التهنئة لأمير جازان ونائبه ووزير التعليم وللطالبة وأسرتها ومدرستها بمناسبة تحقيق هذا المنجز الكبير؛ مؤكدًا أن ذلك لم يتأتَّ إلا بفضل الله تعالى ثم بدعم قيادتنا الحكيمة لقطاع التعليم، وما تقدمه وزارة التعليم من برامج لرعاية وتنمية مواهب الطلاب والطالبات، وفي ظل توجيهات ومتابعة أمير المنطقة ونائبه ووزير التعليم.
وكانت الطالبة غلا بنت تركي نافع المعبدي من الثانوية الخامسة بجازان بمكتب التعليم بوسط جازان، وبدعم من تعليم جازان ممثلًا في إدارة تنمية القدرات قسم الموهوبين وبالشراكة مع جامعة جازان؛ قد حققت المركز الثاني على مستوى العالم في منافسات المعرض الدولي العلمي تايسف 2024م، عن بحثها في مجال هندسة البيئة بعنوان "تصميم نموذج أوليّ جديد لسيارة هجينة تعمل بالهيدروجين"، والذي تَضَمّن تصميمًا مقترحًا لسيارة هجينة جديدة تعمل بالوقود المائي عبر دمج تقنيات مختلفة بما في ذلك الألواح الكهروضوئية والتحليل الكهربائي وخلايا الوقود، والتي تعمل على إيجاد تيار كهربائي مستمر يسمح بتشغيل محرك السيارة.
ويقام المعرض الدولي العلمي "تايسف 2024" سنويًّا في مدينة تايبيه برعاية وزارة التعليم في تايوان، وبتنظيم من مركز تايوان الوطني لتعليم العلوم للتنافس بين طلبة التعليم العام للمرحلتين المتوسطة والثانوية في المشاريع والأبحاث والابتكارات العلمية ضمن عدة مجالات متنوعة ومختلفة للدول المشاركة.