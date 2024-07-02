ورشة عمل بالرياض تسلط الضوء على منهجية التخطيط الشامل للبنية التحتية

وانطلقت الورشة التي شهدت حضور أكثر 15 جهة من القطاعين العام والخاص باستعراض الإطار العام للمنهجية التي تهدف إلى تكامل الجهود والوصول للمخطط السنوي الشامل لمشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض؛ مما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتعزيز الترابط بين المشاريع والقدرة على التكيف مع المتغيرات.