ورشة عمل بالرياض تسلط الضوء على منهجية التخطيط الشامل للبنية التحتية

عقد مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض اليوم، ورشة عمل؛ لمناقشة النسخة الأولية لمنهجية التخطيط الشامل للبنية التحتية في منطقة الرياض؛ بهدف تحسين كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية بالمنطقة بما يسهم في تحسين المشهد الحضري وتحقيق كفاءة الإنفاق.
وانطلقت الورشة التي شهدت حضور أكثر 15 جهة من القطاعين العام والخاص باستعراض الإطار العام للمنهجية التي تهدف إلى تكامل الجهود والوصول للمخطط السنوي الشامل لمشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض؛ مما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتعزيز الترابط بين المشاريع والقدرة على التكيف مع المتغيرات.
وكشفت الورشة عن القيمة المضافة التي يقدمها المركز في بناء بنية تحتية متكاملة ومتطورة تلبي طموحات سكان المنطقة؛ وذلك بالمواءمة بين الخطط والمشاريع للمساهمة في رفع الجودة وتحقيق الكفاءة بالتنفيذ وفق رؤية السعودية 2030.
ويعد مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض الجهة المختصة بأعمال مشاريع البنية التحتية، حيث إن إقامة هذه الورش تأتي في إطار جهوده؛ ليحقق أعلى مستويات التكامل والكفاءة نحو بنية تحتية مستدامة.