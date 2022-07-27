350 من طلبة الثانوية يتحوّلون إلى باحثين على مدار 4 أسابيع

وأضافت أنها حملت على عاتقها، مواكبة أفضل التقنيات والعلوم وطرق التعليم المباشرة والافتراضية في برامجها الإثرائية، مع خلق بيئات مناسبة للإبداع والتعلم والتحفيز، مع مراعاة جوانب التأهيل والتدريب كافة للطلاب، وإكسابهم مهارات القرن الحادي والعشرين على أيدي نخبة من أفضل المدربين والأكاديميين والخبراء المختصين، حيث سيعمل الطلبة مع مشرفيهم على مشاريع بحثية، في المجالات ذات الأولوية التنموية، في المجالات الصحية، والهندسية، والطاقة، والذكاء الاصطناعي، وأبحاث البيئة، والصناعات الدوائية.