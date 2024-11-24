المملكة تختتم رئاسة هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى للدورة الـ32

يذكر أن المملكة من أوائل الدول التي انضمت لهذه الهيئة، وهي الداعم الأكبر لها منذ تأسيسها، ومن خلال ذلك اكتسبت المملكةُ مكانتَها المرموقة في المنطقة، وذلك بفضل دورها البارز على المستوى الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الجراد الصحراوي، كما اكتسبت المملكةُ الدعمَ من قبل الهيئة في مجال التدريب والتطوير المستمر للكوادر الوطنية، وكذلك العديد من المواد العلمية المطبوعة التي تعتبر الدليل الإرشادي الحقلي في الرصد والاستكشاف والمكافحة. كما اكتسبت المملكةُ العديدَ من الفرص لمشاركة الممثلين في العديد من المجالات التدريبية والبحثية لاستخدام التقنيات الحديثة والمتطورة في الرصد والتقييم وجمع البيانات، وكذلك في إدارة المبيدات والبحوث العلمية للبدائل الحيوية لمكافحة الجراد الصحراوي.