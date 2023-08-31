بتوقيع اتفاقيتين.. بنك التنمية الاجتماعية: اعتماد 40% من ميزانية تمويل الألعاب والرياضات الإلكترونية

يشار إلى أن 67% من سكان السعودية هم من محبي الألعاب والرياضات الإلكترونية؛ ومن هذا المنطلق، وبدعم من القيادة، وتحقيقاً للإستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية؛ فإن هاتين الشراكتين تهدفان إلى تمكين النمو في هذا القطاع في مختلف الأنشطة، مثل مطوري الألعاب، والأندية الاحترافية، والناشرين ومطوري المحتوى في القطاع، وغيرها.