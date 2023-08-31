بتوقيع اتفاقيتين.. بنك التنمية الاجتماعية: اعتماد 40% من ميزانية تمويل الألعاب والرياضات الإلكترونية

أعلن بنك التنمية الاجتماعية، أحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، عن اعتماد طلبات تمويل تغطي 40% من الميزانية المعتمدة لبرنامجٍ تمويل قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية والبالغة 300 مليون ريال الذي اعتمده صندوق التنمية الوطني بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية وبرنامج المحتوى الرقمي Ignite والهادف لتقديم منتجات وحلول تمويلية عبر الصناديق والبنوك التنموية التابعة للصندوق.
ووقّع البنك بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية، اتفاقيتي تمويل يوم الخميس الموافق 31 أغسطس 2023، مع شركتين في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، وهما شركة طلائع الوطن (فان جارد)، وهي شركة متخصصة في الرياضات الإلكترونية وشركة ساند سوفت قيم، وهي شركة متخصصة في تطوير الألعاب ونشرها، في مدينة الرياض.
وقد وقّع الاتفاقية عن بنك التنمية الاجتماعية المهندس سلطان الحميدي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال.
وتأتي هذه الاتفاقيات التمويلية من منطلق جهود البنك بإدارة وتشغيل برنامج دعم الألعاب والرياضات الإلكترونية، وهي السبيل إلى تنمية ناجحة وفعّالة، حيث يشكل قطاع الألعاب والرياضات الالكترونية 200 مليار دولار على مستوى العالم.
وتمثل الإيرادات السنوية لهذا القطاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 6.3 مليار دولار، ويمثل السوق السعودي منها 946 مليون دولار.
يشار إلى أن 67% من سكان السعودية هم من محبي الألعاب والرياضات الإلكترونية؛ ومن هذا المنطلق، وبدعم من القيادة، وتحقيقاً للإستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية؛ فإن هاتين الشراكتين تهدفان إلى تمكين النمو في هذا القطاع في مختلف الأنشطة، مثل مطوري الألعاب، والأندية الاحترافية، والناشرين ومطوري المحتوى في القطاع، وغيرها.
وستساهم تنمية قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية ودعمه في أن تكون المملكة العربية السعودية رائدة في هذا المجال على مستوى العالم، كما يساهم في تنمية المواهب، ودعم سائر مستويات الأندية الرياضات الإلكترونية الناشئة والاحترافية للتنافس في البطولات على الصعيد العالمي، بالإضافة إلى المساهمة في الناتج الوطني المحلي، وخلق فرص وظيفية متنوعة وجذابة للراغبين في الاحتراف في هذا المجال.
ويتضمن تعاون البنك مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية على تقديم البنك لورشتي عمل، واحدة حول المشاريع الناشئة في قطاع الرياضات الإلكترونية عبر مركز دلني للأعمال، والذي يعتبر عيادة للأعمال ومركزاً لبناء القدرات تابع لبنك التنمية الاجتماعية، وأخرى حول المنشآت القائمة في قطاع الرياضات الإلكترونية، والتي تولى تقديمها قطاع الأعمال في البنك.
ويساهم برنامج تمويل قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية الذي اعتمده صندوق التنمية الوطني بشكل مباشر في توفير منظومة اقتصادية متكاملة من خلال التمكين والدعم المالي لإيجاد بيئة مُحفّزة لاستقطاب المواهب الوطنية، وتأسيس تجارب واعدة، واستهداف المشاريع النوعية في مجالات تطوير وإنتاج الألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى دعم الفِرَق الرياضية في المنافسات الدولية التي تعزز حضور قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة والعالم.