ضبط 6,043 دراجة آلية مخالفة ضمن حملة ميدانية مرورية شاملة في مناطق المملكة

نفّذت إدارات المرور في مختلف مناطق المملكة حملة ميدانية شاملة لضبط الدراجات الآلية المخالفة، وذلك خلال الفترة من الأحد 12 أكتوبر وحتى السبت 18 أكتوبر 2025، ضمن جهودها المتواصلة للحد من المخالفات المرورية وتعزيز السلامة على الطرق.
وقد أسفرت الحملة عن ضبط 6,043 دراجة آلية مخالفة في مختلف المناطق، حيث سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع 2,625 دراجة، تلتها محافظة جدة بـ1,932، ثم المنطقة الشرقية بـ511 دراجة مخالفة. وشملت الضبطيات مناطق أخرى مثل العاصمة المقدسة والمدينة المنورة والطائف والقصيم وعسير وتبوك وغيرها.
وتؤكد الإدارة العامة للمرور أن هذه الحملات تهدف إلى ضبط السلوك المروري غير النظامي، وتطبيق الأنظمة على المخالفين بما يضمن سلامة مستخدمي الطرق، مشيرة إلى أن الجهود مستمرة لمتابعة كل ما من شأنه الإخلال بالأنظمة المرورية، وداعية في الوقت ذاته إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات، واتباع الأنظمة لضمان بيئة مرورية آمنة للجميع.