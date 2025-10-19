ضبط 6,043 دراجة آلية مخالفة ضمن حملة ميدانية مرورية شاملة في مناطق المملكة

وتؤكد الإدارة العامة للمرور أن هذه الحملات تهدف إلى ضبط السلوك المروري غير النظامي، وتطبيق الأنظمة على المخالفين بما يضمن سلامة مستخدمي الطرق، مشيرة إلى أن الجهود مستمرة لمتابعة كل ما من شأنه الإخلال بالأنظمة المرورية، وداعية في الوقت ذاته إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات، واتباع الأنظمة لضمان بيئة مرورية آمنة للجميع.