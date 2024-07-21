أمير حائل: مشاريع البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة تزيد تكلفتها على 1.4 مليار ريال

من جانبه، عبّر وزير البيئة والمياه والزراعة عن شكره لأمير منطقة حائل على الحرص والمساندة المستمرة لمشاريع وخدمات الجهات التابعة للوزارة بالمنطقة، مؤكدًا أن حائل كغيرها من مناطق المملكة تحظى بدعم القيادة الحكيمة -أيدها الله- وأن الوزارة حريصة على كل ما يعود بالنماء على الوطن والمواطن.