أمير حائل: مشاريع البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة تزيد تكلفتها على 1.4 مليار ريال

استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم، وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وعددًا من قيادات الوزارة ومسؤولي فروع الوزارة بالمنطقة.
ونوّه الأمير بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لمشاريع البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة التي تزيد تكلفتها على (1.4) مليار ريال، مشيدًا بمتابعة وزير البيئة والمياه والزراعة ومساعديه، مستعرضًا أبرز الميز النسبية بالمنطقة وأهمية عوائدها على الاقتصاد الوطني.
بعد ذلك، استُعرضت خطط العمل الحالية والمستقبلية للإدارات التابعة للوزارة بالمنطقة.
من جانبه، عبّر وزير البيئة والمياه والزراعة عن شكره لأمير منطقة حائل على الحرص والمساندة المستمرة لمشاريع وخدمات الجهات التابعة للوزارة بالمنطقة، مؤكدًا أن حائل كغيرها من مناطق المملكة تحظى بدعم القيادة الحكيمة -أيدها الله- وأن الوزارة حريصة على كل ما يعود بالنماء على الوطن والمواطن.